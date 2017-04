Bassersdorfer heizen Schreck-Böögg ein

Der grosse Knall blieb zwar aus, ein Knaller ist die Veranstaltung aber dennoch. Deutlich mehr Publikum als zuletzt drängte sich um Punkt sechs Uhr auf der Bas­sersdorfer Sächsilüüte-Wiese.

Für regen Gesprächsstoff sorgte die Schneemannfigur, welche da auf dem Holzhaufen thronte. Da hatte es die eingeschworene Truppe um den Bassersdorfer Böögg-Bauer doch tatsächlich gewagt, ein drei Meter grosses Abbild jenes Gegners der Spassgesellschaft auf den Holzhaufen zu setzen.

«Das ist doch der Geissloo-Schreck», witzelte jemand. Jener aufmerksame Bürger von ebendiesem Geisslooweg in Bassersdorf hatte drum die örtlichen Jux-Zünfter mit einer Beschwerde beim Bezirksrat in Bülach verärgert. Seine Kritik an zu lauten Böllern zwang den Böögg-Bauer Werner «Helmi» Hermann zum Griff zu kleineren Feuerwerkskörpern, damit das humoristische Unterländer Sechseläuten auch dieses Jahr auf dem angestammten Platz stattfinden konnte.

Geissloo-Schreck im Visier

«So nicht», stand als Botschaft auf dem Hut des Böögg. Sie richtete sich unmissverständlich an den für viele etwas gar missmutigen Mitbürger. «Unser Sechseläuten war nie gefährdet, es wird auch nächstes Jahr wieder stattfinden», sagt Organisator Christian «Chrigel» Weiss.

70 Böller und ein «Pfffft»

Ganze 70 Böller sorgten nebst der Stadtmusik Eintracht aus Zürich für den standesgemässen Rahmen des überschaubaren Bas­sersdorfer Festes. Mit dabei waren nebst anderen illustren Zünftern auch wieder die Gemeinderäte mit der Zunft Zur Schwarzen Null. Am Ende warteten alle auf den Schlussböller. Doch den gabs nicht.

Der Kopf des Schneemanns löste sich nach 18.15 Minuten nur mit einem müden «Pfffft» auf. So endete das Bassersdorfer Sechseläuten zwar sehr diskret, aber nicht minder lustig. Und niemand muss um eine weitere Lärmklage fürchten. (Zürcher Regionalzeitungen)