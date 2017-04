Bauern und Winzer zeigen sich erfinderisch

Die Erdbeeren stehen bereits in voller Blüte: Die warmen Frühlingstage der letzten Wochen sind den Beeren im Naturernteland Spaltenstein in Kloten gut bekommen. Doch nun haben sie einen Härtetest zu überstehen: Nach der vergangenen kalten Nacht sind morgen früh erneut Minustemperaturen angesagt.Gestern Nachmittag hat Alfred Spaltenstein seine 40 Aaren Erdbeeren deshalb mit einem Vlies abgedeckt. Er hofft, die zarten Pflänzchen damit vor dem Schlimmsten zu bewahren.

Die anderen Sorten auf dem Biobetrieb, der sich auf Beeren spezialisiert hat, seien weniger empfindlich, sagt Spaltenstein. Zudem fliesse an der Hanglage die kalte Luft teilweise ab. «Bis mins fünf Grad sollten die meisten Beeren vertragen.»

Kein Helikopter

Einen höheren Aufwand, um ihre Kulturen zu schützen, betreiben derzeit viele Weinbauern. So zum Beispiel jene des Weingutes Schwarz in Freienstein. «Wir sind alarmiert und fürchten um unsere Ernte», sagt Prisca Schwarz. Von der Helikopter-Methode (ZU-Bericht vom Dienstag) ist man zwar unterdessen wieder abgekommen. Die Wetterlage sei dafür ungünstig, sagt Schwarz. Die kalten Luftschicht wird voraussichtlich zu dick sein, um sie mit den Rotorenblättern verwirbeln zu können.

Stattdessen wird der Weinberg nun beheizt. Weil keine Frostkerzen mehr erhältlich waren, wurden Prisca und Andreas Schwarz erfinderisch. «Wir haben unseren Hof kurzerhand in ein Rauch- und Feuerlabor umgerüstet», erzählt Prisca Schwarz. Viele feurige Ideen seien in Rauch aufgegangen. Zum Schluss blieb eine einfache Lösung übrig: Die Winzer entfachen in regelmässigen Abständen zwischen den Reben Feuerchen mit Holzpellets.

Heute Morgen zwischen halb vier und halb sieben Uhr haben sie die Methode zum ersten Mal angewendet. Danach wärmten sich die Helfer mit einer Wurst vom «Frostfeuer». Morgen wollen sie erneut heizen. Die Nacht soll klar werden, die Temperaturen können in den frühen Morgenstunden bis auf minus vier Grad sinken.

Entspannt trotz Kälte

Keine aufwendigen Massnahmen ergreifen will derweil Peter Gehring vom benachbarten Weingut Gehring in Freienstein. «Wir haben das Glück, dass unser Rebberg keiner extremen Frostlage ausgesetzt ist», sagt der Winzer. Letztes Jahr sei der Schaden im Rahmen geblieben. Gehring hat jedoch das Gras zwischen den Reben gemäht und dieses als Mulch auf dem Boden liegengelassen. Es soll den gröbsten Frost abhalten. Zudem hat er die Plastikrohre, welche die Pflanzen vor Reh-Bissen schützen, entfernt. Denn letztes Jahr hat sich gezeigt, dass dass die Triebe darunter vermehrt erfroren waren.

Der Weinbauer gibt sich relativ entspannt: «Es wird Schäden geben, aber mit einem Totalausfall rechne ich nicht. In Panik verfallen hilft nichts.» (Zürcher Unterländer)