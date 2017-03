Beim Einkaufen eine gute Tat leisten

Hilde Maag hatte eine Ambition: die Geselligkeit mit den anderen Dorffrauen zu pflegen und möglichst viele Gelder an einen guten Zweck zu spenden. Als engagiertes Mitglied des Frauenvereins Bassersdorf eröffnete sie deshalb zusammen mit den anderen Frauen ein Lädeli im Herzen des Dorfes.

Gemäss dem Namen des Hauses nannten sie es «Jm Centrum». Durch ihre guten Beziehungen mit der reformierten Kirchgemeinde hatten sie das Glück, dieses bis anhin leerstehende Lokal der Kirche für einen lediglich symbolischen Beitrag zu mieten. Am 10. März 1977 wurde das Lädeli schliesslich eröffnet und hat in den letzten vierzig Jahren eine treue Kundschaft gewonnen.

Von Frauen für Frauen

Seit zwei Jahren leitet Sonja Elste in Zusammenarbeit mit fünf anderen Frauen das Lädeli. Ihre Arbeit ist – abgesehen von einer kleinen Entschädigung – ehrenamtlich. «Wir investieren viel Zeit und Aufwand ins Lädeli, weil es uns allen sehr am Herzen liegt.», sagt Elste und erklärt auch gleich das Konzept des Geschäfts: einen grossen Teil der Verkaufsware stricken und nähen die Frauen selber und produzieren dabei so viele Pulswärmer, Bettsocken, Schale und Babyfinken, dass sie einen Teil davon an die Sozialwerke Pfarrer Sieber oder die Verkäufer der Zeitschrift «Surprise» spenden.

Die restlichen Produkte wie Servietten, Geschirr oder Dekorationsartikel kaufen sie wenn möglich ebenfalls von gemeinnützigen Institutionen ein, wie beispielsweise der Quellenhof-Stiftung. Sogar die Mietkosten für das Lokal leitet die reformierte Kirchgemeinde direkt als Spende an die Pigna weiter.

Schlussendlich kommt natürlich der gesamte Gewinn – im Jahr 2016 gut 20 000 Franken – diversen Hilfswerken zugute. Der Fokus liegt auf kleineren, meist regionalen Institutionen, die sich für Frauen, Kinder und Behinderte einsetzen. So sponsert der Frauenverein dieses Jahr unter anderem die Spielkisten für das neue Schulhaus in Bassersdorf.

Die sechs Frauen des Lädelis verbindet neben ihrem Engagement auch eine Freude und Affinität für schöne Sachen. «Manchen Sonntag kommt eine von uns vorbei und dekoriert ein Fenster neu, füllt hier und da die Regale auf oder gestaltet einen Korpus um, sodass die Einrichtung des Lädeli wieder wie neu aussieht.» Lediglich eine Arbeit erledigen die Frauen nicht gerne: das Putzen des alten Kellers, der voller Spinnweben ist und bei dem die Decke schon fast runterkommt.

So beschlossen sie, dass einmal ein Asybewerbert kommen und gegen ein Entgelt den Keller richtig gut aufräumen könne. Der junge Syrer Mohammed übernham diese Aufgabe und putzte makellos. Nachdem er den ganzen Morgen gearbeitet hatte meinte er allerdings, er habe gehört, dass alle Frauen hier gratis arbeiteten. Deshalb wolle er jetzt auch gratis arbeiten und er wollte das Geld partout nicht annehmen.

Reden von Pontius zu Pilatus

Die vielfältigen Gespräche mit den Kunden schätzt Elste besonders an ihrer Arbeit: «Man kommt von Pontius zu Pilatus, gerade heute Morgen habe ich mit einer Kundin über Trump diskutiert. Das Lädeli ist ein Ort, wo man sich trifft, einen Schwatz kann und dabei immer etwas Hübsches zum Verschenken findet.» Wie lange sie sich noch einsetzen möchte, weiss sie noch nicht genau, aber bestimmt «so lange, wie es noch geht». Die Leitung des Lädeli ist für sie nicht nur eine Arbeit, sondern eine Lebensaufgabe. (Zürcher Regionalzeitungen)