Beispiel aus Bülach ist das Vorbild

Die Spitex Niederhasli-Niederglatt ist Anfang Jahr in die Spitex regional Bezirk Dielsdorf ein­gegliedert worden. Deshalb wird sich der örtliche Verein demnächst auflösen. Dessen Vorstand will das Vereinsvermögen der Spitex auf einen neuen Verein übertragen. Die beiden Vorstandsmitglieder Elisabeth Walder, Vizepräsidentin, und Marcel Wüthrich, der für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist, setzen nun die Idee um. «Die Statuten schreiben vor, das Gut­haben für etwas Ähnliches zu verwenden», sagt Marcel Wüthrich. Elisabeth Walder war bis zu ihrer Pensionierung vor gut drei Jahren Leiterin des Alters- und Pflegeheims Rössligasse in Bülach. «Ich bin in der Region Bülach sehr gut vernetzt und habe auch Kontakt zum dortigen Verein Nachbarschaftshilfe», sagt sie. Dieser besteht seit Ende 2012.

Angebot und Nachfrage miteinander verbinden

Der Verein Nachbarschaftshilfe vermittelt Leute, die als Freiwillige Unterstützung für andere bieten, und solche, die von diesen Einsätzen Gebrauch machen wollen. «Bis heute fehlt in der Umgebung von Niederhasli und Niederglatt eine solche Plattform», sagt Elisabeth Walder. Kaum war die Information in den Mitteilungsblättern erschienen, hätten sich bereits Leute gemeldet, die beim Verein mitmachen wollen. Den beiden Initianten ist es ein Anliegen, die bereits bestehenden Angebote verschiedener Organisationen nicht zu konkurrenzieren, sondern zu ergänzen.

Walder und Wüthrich orientieren sich für die Gründung ihres Vereins Nachbarschaftshilfe Niederhasli-Niederglatt (VNNN) am Beispiel in Bülach. Sie wissen aus Erfahrung, dass es Menschen gibt, die Zeit und Fähigkeiten haben, die sie für andere einsetzen möchten. Und es gibt Menschen, die von eben diesen Fähigkeiten profitieren könnten. Eine Website ist im Aufbau, eine Telefonnummer wird beantragt.

Damit eine den Bedürfnissen angepasste Vermittlung möglich ist, wird eine Koordinationsstelle geschaffen, für die zu Beginn ein Pensum von 10 Prozent vorgesehen ist. «Wer sich für diese Stelle interessiert, sollte über gute Menschenkenntnis verfügen und in der Umgebung vernetzt sein», sagt Walder. «Anbieterin und Bezüger machen unter sich ab, wie die Hilfe erfolgt und ob sie in irgendeiner Form vergütet wird», erklärt Wüthrich. In Bülach hat die Koordinatorin Alexandra Erbarth mit 20 Prozent angefangen. Mittlerweile arbeitet sie 50 Prozent für den Verein.

Weder Elisabeth Walder noch Marcel Wüthrich haben im Sinn, im Vorstand mitzuwirken. «Wir leisten die organisatorische Vorarbeit zusammen mit dem Niederglatter Gemeinderat Klemens Kaufmann und geben Starthilfe, danach sollen andere den Vorstand bilden», sagt Wüthrich. Aller­dings sind beide bereit, als Freiwillige Einsätze zu leisten.

Gartenarbeit oderComputerhilfe

Wüthrich sieht sich im Bereich Gartenarbeit. «Dort kenne ich mich aus, der Garten ist mein Hobby. Ursprünglich habe ich eine Ausbildung als Forstwart und Förster gemacht.» Heute arbeitet er im Bereich Fracht am Flughafen Kloten. Walder kann sich verschiedene Tätigkeiten vorstellen. Als Mitarbeiterin der Computeria in Bülach kennt sie sich bestens aus mit Computern, Tablets und Handys. Aber auch Besuchs- und Begleitdienst würden ihr zusagen. Walder und Wüthrich rechnen mit dem Start noch in der ersten Hälfte dieses Jahres, nachdem der Spitex-Verein endgültig aufgelöst worden ist. Und sie hoffen, dass ein Teil der 800 Mitglieder dem neuen Verein Nachbarschaftshilfe beitritt.

Auskünfte zum Verein Nachbarschaftshilfe Niederhasli-Niederglatt (VNNN) geben Klemens Kaufmann, Telefonnummer 076 452 77 16, oder Marcel Wüthrich unter wuethrich.m@swissonline.ch. (Zürcher Unterländer)