Beschaugarage wird im Januar bezogen

Ein halbes Jahr lang wurde auf Schweizer Seite am Grenzübergang Rafz-Solgen gebaut. Das Ergebnis ist nun sichtbar: ein grauer Quader, in dem die Zollbeamten ab Januar Fahrzeuge unter die Lupe nehmen werden. Das Gebäude, das 1,2 Millionen Franken gekostet hat, wird im Fachjargon Beschaugarage genannt. Im Zollgesetz steht der Ausdruck Beschau für Kontrolle.

Autolift fehlte bisher

Bisher waren an diesem Grenzübergang keine eingehenden Kontrollen von Fahrzeugen möglich. Den Zollbeamten standen weder Autolift noch entsprechende Räumlichkeiten zur Verfügung, in denen sie diese vornehmen konnten. Fahrzeuge, in deren Hohlräumen die Zollbeamten Schmuggelware vermuteten, wurden zum Beispiel an den Grenzübergang Thayngen im Kanton Schaffhausen gebracht. Nun können die Spezialistenteams des Zolls auch in Rafz Autos auseinander- und wieder zusammenschrauben. (zuonline.ch)