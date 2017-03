Beschlüsse nun online

Andere Unterländer Gemeinden machen das bereits, nun zieht Eglisau nach: Die Beschlüsse des Gemeinderats sind von nun an online zu finden. Bisher wurden lediglich manche von ihnen im Mitteilungsblatt publiziert. Auf der Internetseite der Gemeinde sind sie «laufend und in vollem Wortlaut» zu lesen, wie die Behörde in einer Mitteilung schreibt.

Auf diesem Weg setze sie das Öffentlichkeitsprinzip gemäss Verfassung sowie Informations- und Datenschutzgesetz konsequent um.«Wir sind überzeugt, damit einen weiteren Beitrag zur politischen Meinungsbildung leisten zu können, und sind gespannt, welche Erfahrungen wir mit dem neuen Vorgehen sammeln dürfen», heisst es weiter. Im Gesetz seien aber auch die Entscheide und Informationen geregelt, die teilweise oder nicht veröffentlicht werden dürften. Darunter fielen Geschäfte, bei denen es ein schutzwürdiges Interesse zu wahren gebe.

Mehr Infos als in Glattfelden

Es ist bereits eine Fülle von Beschlüssen auf der Internetseite zu finden – weit mehr als zum Beispiel bei den Nachbarn in Glattfelden. So ist diesen unter anderem zu entnehmen, dass der Gemeinderat Kredite für eine neue Büchsenpresse in der Sammelstelle (17 000 Franken) oder auch für den Ersatz des knapp 30-jährigen Mobiliars im Gemeindehaus (63 000 Franken) gesprochen hat.

Er hat den technischen Betrieb ermächtigt, die kürzlich angeschafften Defibrillatoren zu kontrollieren und deren Wartung in Auftrag zu geben. Auch ist zu erfahren, dass die Gemeinde weiterhin SBB-Tageskarten für 42 Franken pro Stück anbietet, obwohl die SBB den Jahrespreis pro Karte um 700 Franken erhöht haben.

Die Beschlüsse findet der Internetnutzer auf Eglisau.ch unter Aktuelles, Beschlüsse des Gemeinderates. (Zürcher Unterländer)