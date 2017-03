Bewilligung für Wasser in der Glatt

Die Abwasserreinigungsanlage (ARA) Furt in Bülach ist so alt wie der Naturschutz des Neeracherrieds: Als die Anlage 1956 in Betrieb genommen wurde, hatte die Bezirkshauptstadt weit weniger als 7000 Einwohner, zusammen mit den vier Kreisgemeinden Bachenbülach, Hochfelden, Höri und Winkel noch keine 10 000. Mit einer Erweiterung im Jahre 1999 ist die ARA heute auf eine Kapazität von 44 500 Einwohnerwerten (also Einwohnerzahl plus Abwasser aus Gewerbe, Industrie und anderes) ausgelegt. Stand heute beziffert die Stadt die Auslastung der Anlage mit 90 Prozent.

Mehr Einwohner, mehr Wasser

Weil fürs Jahr 2030 mit 48 000 und für 2050 mit 54 000 Einwohnerwerten gerechnet wird, muss der Zweckverband der fünf Kommunen jetzt Geld in die Finger nehmen. Wie der Stadtrat von Bülach in seiner Mitteilung schreibt, wird mit einem Investitionsbedarf von 13,1 Millionen Franken bis ins Jahr 2030 gerechnet. Die Stadtregierung stützt sich dabei auf die Studie «Strategie 2030» der ARA Furt, welche die Firma Hunziker Betatech aus Winterthur im August 2016 vorgelegt hatte. Die darin enthaltene Grobkostenschätzung für alle möglichen Massnahmen beziffert die Kosten auf 26 Millionen Franken. Allerdings schliesst diese Zahl auch den Ausbau der Biologie mit ein (Gesamtkostenschätzung: 14 Millionen Franken), der sich gemäss der Wachstumsszenarien «nicht akut aufdrängt».

Deshalb wird das Jahr 2030 als «Zwischenziel» verstanden. Was die Kapazitätserweiterungen angeht, so sei zwar nicht mit Anschlüssen weiterer Gemeinden oder weiteren ARAs zu rechnen; und auch eine Umfrage bei den Anschlussgemeinden habe ergeben, dass von keiner ausserordentlichen Belastung durch Gewerbe und Industrie auszugehen sei. Hingegen wird das Entwicklungsgebiet Bülach Nord für einen höheren Bedarf an Abwasserklärung sorgen.

Damit eine ARA im Kanton Zürich betrieben werden kann, benötigt sie eine Bewilligung, das gereinigte Abwasser in die Glatt ableiten zu dürfen. Diese Betriebsbewilligung für Bülach datiert vom 10. Mai 1993 und erlischt Ende 2018. Damit die ARA Furt vom kantonalen Amt fürAbfall, Wasser, Energie und Luft (Awel) eine neue Bewilligung erhält, muss aufgezeigt werden, wie die erforderlichen Kapazitäten für den genannten Planungshorizont bereitgestellt werden können.

Medis und Chemie entfernen

Doch die Kapazität ist nicht das einzige Kriterium: Am 1. Januar 2016 trat eine Änderung im nationalen Gewässerschutzprogramm in Kraft; neu ist verlangt, dassgereinigtes Abwasser auch keine Mikroverunreinigungen mehr enthalten darf. Darunter werden insbesondere hormonaktive Stoffe, Medikamente und deren Abbauprodukte, Pflanzen- sowie Materialschutzmittel verstanden. Wie die Winterthurer Expertise festhält, «muss auch die ARA Furt Massnahmen gegen Mikroverunreinigungen ergreifen». Konkret muss die Anlage um eine zusätzliche Reinigungsstufe (sprich: um einen Anbau) erweitert werden. Die Vorgabe für Bülach ist, im Jahresmittel mindestens 80 Prozent der Verunreinigungen zu eliminieren. Darüber hinaus sind die Einleitbedingungen für Ammoniak und Ammoniumstickstoff verschärft worden. Gemäss Studienpapier schlägt die neue Klärstufe zur Eliminiation der Mikroverunreinigungen mit 5,7 Millionen Franken zu Buche.

Was den Zeitplan angeht, so ist man in Bülach allein schon deshalb sportlich unterwegs, weil die ARA Furt beim Kanton auf einer Liste von 24 Anlagen figuriert, bei denen der Handlungsbedarf bezüglich Mikroverunreinigungen das Label «1. Priorität» trägt – Umsetzung bis 2025. Auf dieser Liste finden sich unter anderem auch die ARA von Bassersdorf, Buchs, Kloten-Opfikon, Niederglatt und Regensdorf, die gegenwärtig alle entsprechende Um- und/oder Ausbauten in Planung und auf der jeweiligen politischen Agenda haben.

Was die ARA Furt in Bülach angeht, so haben inzwischen alle vier Kreisgemeinden und die Stadt Bülach der Strategie 2030 und den damit verbundenen Termin- und Investitionsplänen zugestimmt. Der Plan sieht für das Teilvorhaben Mikroverunreinigung eine Planung in den Jahren 2020/21 und die Realisierung 2022/23 vor. (Zürcher Unterländer)