«Bis zu 100 Oechsle sind heute keine Seltenheit»

Heute würden Weine, wie sie in den Dreissigerjahren gekeltert wurden, bei den Konsumenten Entsetzen auslösen. Schlechte Erntemethoden, Essigplagen und ungünstige Witterung beeinflussten damals die Weinqualitäten negativ. Um die Weinqualitäten zu verbessern, setzte 1934 der kantonale Rebbaukommissär die ersten Weinlesekontrolleure ein. Sie zeigten den Rebbauern vor Ort, wie das Traubengut korrekt zu ernten sei.

Auch der Rafzer Hans Ritzmann liess sich damals in einem viertägigen Kurs zum Traubenlesekontrolleur ausbilden. «In meinen 62 Jahren als Kontrolleur erlebte ich eine markante Entwicklung im Weinbau. Zu Beginn stiess ich bei einigen Rebbauern eher auf Ablehnung, wenn ich ihnen erklärte, wie sie durch eine selektive Ernte zu einem besseren Resultat kommen. Aber auch die Gründung von Weinbaugenossenschaften und Schulung haben die Weinqualität positiv beeinflusst», beurteilt Ritzmann die Entwicklung im Weinbau.

Von Weinbauern angepöbelt

Zum Weinlesekontrolleur kam Ritzmann auf Umwegen. Als Jüngling arbeitete er samstags und sonntags im Rafzer Restaurant Kreuz, um etwas Geld zu verdienen. «Dort hatte ich erstmals mit Wein zu tun, wenn ich in den Keller hinabsteigen musste, um den Serviertöchtern kühlen Wein zu holen», erinnert er sich. Nach dem Abschluss der Landwirtschaftsschule in Bülach nahm er eine Stelle in der Baumschule Hauenstein an, anschliessend arbeitete er in einer Ablaugerei. 1954 dann liess sich Ritzmann zum Weinlesekontrolleur ausbilden: «Damals gab es oft Wechsel unter den Kontrolleuren, viele ertrugen die Anpöbeleien der Rebbauern nicht.»

Als amtsältester Kontrolleur der noch 36 verbliebenen Weinlesekontrolleure übt Ritzmann als überaus rüstiger 85-jähriger in diesem Herbst in Hüntwangen ein letztes Mal sein Amt aus. Künftig müssen Rebbauern und Kellereien die Qualität des Traubengutes durch Selbstkontrollen feststellen. Bis im Herbst 1991 erfolgte die Messung der Zuckerwerte des Traubensaftes mit der Oechslewaage. Die Kontrolleure wurden deshalb oft «Oechsler» genannt. Heute setzt man zur Bestimmung des Zuckerwertes Refraktometer ein, sehr einfach zu handhabende Geräte. In zwei Grosskellereien besorgen gar Roboter die Messungen.

Vom Klevner zum Pinot Noir

«Früher erreichten die Traubenmoste oft nur knapp die minimal geforderten 66 Oechslegrade. Heute sind Werte bis zu 100 Oechsle keine Seltenheit mehr», stellt Ritzman fest, «die Qualitätssteigerung im Weinbau ist vor allen die Folge der Reduktion der Trauben pro Stock», stellt Ritzmann fest. Am Landenberg betreut er zusammen mit seiner Frau Gisela, auf einem 68 Aren grossen Rebberg, 30-jährige Pinot Noir-Rebstöcke. «Früher kelterten wir Klevner, dann Blauburgunder und jetzt Pinot Noir, aber die Stöcke sind immer noch die gleichen», kommentiert er die die marktfördernden Namensänderungen.

Ritzmann blickt mit grosser Zufriedenheit auf seine nun endende Tätigkeit als Weinlesekontrolleur zurück. Jährliche Wiederholungskurse brachten ihn immer auf den neuesten Kenntnisstand des Weinbaus. Dabei lernte er praktisch jeden Rebberg im Kanton Zürich kennen. Und auf Reisen mit dem Unterländer Weinbauverein besuchte er viele Weinregionen in ganz Europa. (Zürcher Unterländer)