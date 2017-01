«Bis zur sechsten Klasse gute Bildung gehabt»

Ohne Ankündigung, ohne überschwängliche Begrüssung und auch ohne ein Lächeln auf den Lippen trat Hazel Brugger am Freitagabend vors Publikum im Bülacher Sigristenkeller. Diese ernste Art ist ihr Markenzeichen, mit dem sie gerne spielt: «Mir fehlt die Muskulatur zum Lächeln». Trotzdem musste sie im Verlauf des Abends ab und an schmunzeln.Bruggers Auftritt war ein Heimspiel: Die 23-Jährige wuchs im Unterland auf und besuchte die Kantonsschule in Bülach. Einen Seitenhieb gegen ihre ehemalige Bildungsstädte konnte sie sich nicht verkneifen «Ich habe bis zur sechsten Klasse eine gute Bildung genossen, danach war es Scheisse». Ausserdem sage sie auch lieber «ich komme ursprünglich vom Poetry Slam» als «ich komme aus 8157 Dielsdorf».

Grosse Themen gestreift

Mit Anfang Zwanzig hat Brugger bereits zahlreiche Erfolge in der Comedy-Branche zu verzeichnen: Sie gewann 2013 den Schweizer Meister Titel im Poetry Slam, ist Gewinner des deutschen Kleinkunstpreises sowie des aktuellen Salzburger Stiers. Sie tritt regelmässig bei Satiresendungen wie «Giaccobo/Müller» im SRF oder der «heute-show» im ZDF auf. Ausserdem schreibt sie für das «Magazin» des Tages Anzeigers Kolumnen, die auch in einem Buch erschienen sind. Im rund eineinhalbstündigen Comedy-Programm streifte Brugger viele grosse Themenbereiche wie Sterben, Liebe und Romantik oder Kultur. Neben einigen klassisch formulierten Pointen entstand die Komik in ihren Erzählungen häufig durch ihren nüchternen und pragmatischen Zugang zu Dingen: So amüsierte sich Brugger beispielsweise über die gemeinhin als romantisch bekannte Praktik des Verschenkens von Blumensträussen, die ja lediglich abgeschnittene Blüten an Stängeln seien, die in Wasser gestellt werden, das dann bald anfängt zu stinken. Aber eine Beziehung unterscheide sich gar nicht gross von davon: «Liebe ist, dem anderen beim Zerfallsprozess zuzuschauen.»

Über die Dummheit der Menschen

Brugger zitierte auch mehrmals Statistiken, um die «Dummheit» der Menschen hervorzuheben, so zum Beispiel aus einer, die besagt, dass weltweit jährlich zehn Menschen dabei sterben, wenn sie einen Snackautomaten bedienen». Dies sei wohl die Antwort der Natur auf die Kultur, um die «zehn Allerdümmsten» aus dem Verkehr zu ziehen. «Diesen Prozess nennt man Selektion. Darum heissen die Automaten hier auch Selecta.» Weitere beliebte «Opfer» waren Kinder, «die klein und langweilig sind» oder Babys «die etwa so gross sind wie ein Brot und gleich viel können», sowie Lehrer, «die zwar nicht alle stinken, aber Leute die Lehrer werden, stinken halt häufig.»

Schon lange gebucht

Die Präsidentin des Sigristenkellers, Jolanda Zimmer, hatte den Termin für Hazel Bruggers Auftritt bereits vor eineinhalb Jahren abgemacht. Damals hatte ihr Sohn sie auf das Talent in der Kleinkunstszene aufmerksam gemacht, Zimmer informierte sich, Hazel Brugger gefiel ihr und sie lud sie ein – eine gute Idee: «Die Tickets waren etwa so schnell weg wie bei einem Konzert des Rolling Stones.» René Muggli aus Neerach konnte eines der begehrten Tickets ergattern. Er kennt Hazel Brugger als Slam-Poetin, das abendfüllende Programm hat er zum ersten Mal gesehen: «Es ist sehr sexuell aufgeladen, doch das war im Poetry Slam noch extremer. Ich liebe ihren Humor einfach», schwärmt er. Aus Schaffhausen angereist kam Olivia Ziegler mit ihren Eltern. Die Tickets hat sie ihnen auf Weihnachten geschenkt: «Ich bin sehr positiv überrascht vom Programm, es ist abwechslungsreich und unterhaltsam.» Dass das Weihnachtsgeschenk gut ankam, zeigt auch das Feedback ihrer Eltern: «Für mich ist das ganz etwas anderes, eine neue Art von Comedy», sagte Kathrin Ziegler. Ihr Mann Peter stimmte zu: «Sie betreibt einen humorvollen Tabubruch, das mag ich.» ()