Brand in Mehrfamilienhaus

In Wallisellen steht ein Grossaufgebot von Polizei, Feuerwehr und Sanität im Einsatz. Ein älteres Mehrfamilienhaus an der Florastrasse ist in Brand geraten. Gemäss Angaben von «20min.ch» sollen zirka 15 Personen in dem Haus gewesen sein, als der Brand ausgebrochen ist.

Leser-Reporter berichten von einigen Personen, die aus dem Haus gerettet worden seien. Die Kantonspolizei Zürich hat für später weitere Informationen angekündigt. (Zürcher Unterländer)