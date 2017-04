Brand richtet grossen Schaden an

Am Montagnachmittag, kurz vor 14.30 Uhr, meldeten Anwohner, dass es in der Dachwohnung eines Riegelhauses in Wil zu einer starken Rauchentwicklung gekommen sei. Die Feuerwehren aus der Region rückten mit einem Grossaufgebot aus, wie die Kantonspolizei am Montag mitteilte. Der Einsatz dauerte mehrere Stunden.

Beim Brand wurde niemand verletzt. Allerdings ist das Gebäude vorerst nicht mehr bewohnbar - die Gemeinde hat für die beiden betroffenen Familien vorübergehend Unterkünfte organisiert. (mcp/sda)