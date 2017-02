Bülach ist nicht blutarm

Sechs Wochen, so lange halten Blutkonserven maximal. Werden sie in diesem Zeitraum nicht verbraucht, können sie nicht mehr genutzt werden.Wegen dieser Kurzlebigkeit kann sich der Bedarf im Verhältnis zu den Spenden sehr schnell verändern.

In der Region Zürich reichten die Vorräte Ende Januar teilweise nur noch für zwei Tage, schreibt Blutspende Zürich (BSZ). Im Unterland hingegen sieht es um die Bestände besser bestellt aus. «Aktuell ist keine Blutknappheit zu verzeichnen», erklärt Thomas Langholz, Mediensprecher des Spitals Bülach. «Die Bestände bewegen sich seit Anfang 2017 im normalen Bereich.»

Wenig Spenden im Sommer

Eine Knappheit habe es dagegen im zweiten Halbjahr 2016 gegeben. Generell immer knapp seien zudem die Blutgruppen 0 negativ und A negativ. Grund dafür ist, dass es sich dabei um zwei relativ seltene Blutgruppen handelt, was bedeutet, dass es auch entsprechend wenig Spender gibt. Diese Blutgruppen werden daher von den Blutspendenzentren restriktiv vergeben. «Die Situation kann sich sehr schnell ändern», sagt Langholz. So lasse sich zum Beispiel beobachten, dass zu Grippezeiten weniger Blut gespendet wird. Denn die Spender dürfen sich in dieser Zeit kein Blut abzapfen lassen.

Auch im Sommer gibt es generell weniger Spender. Erstens, weil einfach viele von ihnen in den Ferien sind. Und zweitens, weil manche von ihne ihren Urlaub in Ländern verbringen, in denen es ansteckende Krankheiten gibt, wie zum Beispiel Malaria. Nach ihrer Rückkehr in die Schweiz dürfen sie dann für eine bestimmte Zeit kein Blut spenden.

Das Spital Bülach hat selbst kein Blutspendezentrum mehr und kann dadurch nicht auf regelmässige Spenden zählen. Gebraucht werden pro Jahr rund 1000 Blutkonserven, wobei sich diese Zahl je nach Notfällen, Operationen und Operationsmethoden verändern kann.

Bedarf an Blut gesunken

«Generell ist zu beobachten, dass sich die Spenden in den letzten Jahren verringert haben», sagt Langholz. Er relativiert jedoch umgehend: Dass eine Operation wegen Blutknappheit verschoben werden müsste, das ist am Spital Bülach ein unwahrscheinliches Szenario.

Auch sei der Blutbedarf in den letzten Jahren aus verschiedenen Gründen generell kleiner geworden. Zum Beispiel wenden Ärzte und Chirurgen vermehrt weniger invasive Operationsmethoden an. Ein weiterer Kniff, um den Blutbedarf zu senken, ist zudem, Patienten vor einem geplanten Eingriff mit Eisenpräparaten zu behandeln. Dadurch kann der Hämoglobinwert – Hämoglobin ist der Sauerstoffträger im Blut – so reguliert werden, dass auf eine Bluttransfusion teilweise verzichtet werden kann.

(Zürcher Unterländer)