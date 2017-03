Bülach lässt Künstler kostenlos und ohne Bewilligungen auftreten

Das Programm soll vielfältig werden – doch was geboten werden wird, das ist noch offen. Denn die Stadt Bülach stellt einfach die Infrastruktur zur Verfügung: Für die Künstlerinnen und Künstler hat sie vier Stühle, einen roten Teppich als Bühne sowie einen Hut für die Kollekte parat. Für Zuschauer ist eine Festbank vorgesehen.

Wer auftreten wird, das lässt die Stadt aber offen: «Die Stadt fragt mögliche Künstler nicht direkt an», teilte sie am Mittwoch mit. Interessierte Musikanten, Chöre, Bands, Poeten, Zauberkünstler und weitere Darbieter und -steller können und müssen sich vielmehr selber auf der Internetseite der Stadt anmelden und sich für ein zur Verfügung stehendes Zeitfenster eintragen.

Stadt macht nur wenige Vorgaben

Als Zeitfenster steht - inklusive Auf- und Abbau - jeweils maximal eine Stunde zur Verfügung. Gemäss Merkblatt darf «keine Ton-Verstärkung genutzt werden» und die Plattform darf nicht für politische Zwecke missbraucht werden. Ansonsten bestehen nicht viele Vorgaben - denkbar sind «Platzkonzerte, Lesungen, Kunst-Performances und ähnliche kulturelle Beiträge».

Möglich sind kostenlosen und bewilligungsfreien Auftritte jeweils am Samstag von 9 bis 13 Uhr und am Dienstag von 18 bis 20 Uhr. Das Projekt der unkomplizierten Kultur im öffentlichen Raum startet am 8. April. (mst/sda)