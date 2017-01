Bülacher siegt in Wengen

Die Weltcupkombination in Wengen endete mit einer Sensation. Der 21-jährige Bülacher Niels Hintermann war in dem vom Wetter beein­flussten Rennen zur rechten Zeit bereit und feierte seinen ersten Weltcupsieg.

Mit Startnummer 51 klassierte sich der Speed-Spezialist im ­zuerst gefahrenen Slalom auf dem guten 23. Platz und konnte die Kombi-Abfahrt somit als Achter in Angriff nehmen. Mit einer fehlerfreien und schnellen Fahrt übernahm der Bülacher jubelnd die Spitze. Unmittelbar nach Hin­ter­manns Fahrt begann es wieder zu schneien, was die Piste langsamer machte.

Das bisher beste Ergebnis des in Embrach aufgewachsenen Hintermann war der 21. Rang, errun­gen vor knapp einem Jahr in der Abfahrt in Chamonix.

Zweiter wurde der Franzose Maxence Muzaton, Dritter der Österreicher Frederic Berthold. Beide realisierten ihr bestes Ergebnis im Weltcup. ()