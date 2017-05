Bülachs Zukunft wird in Höri geplant

Für den Zürcher Regierungsrat ist es immerhin ein «Projekt mit Pilot­charakter und Aus­strahlung»; die Stadt Bülach und die vier Kreisgemeinden Bachenbülach, Hochfelden, Höri und Winkel wollen ihre kommunalen Richtpläne aufeinander abstimmen, einen gemeinsamen kommunalen Richtplan entwerfen. Das Papier soll 2018 vorliegen.

Beim Richtplan geht es um nicht weniger als darum, wie das erweiterte regionale Zentrum Bülach in 20 oder 25 Jahren ausschauen soll. Wo und wie soll der Verkehr rollen? Gibt es eine Glattalbahn bis Bülach? Wie sieht ein Entsorgungssystem für 42 000 Einwohner aus? Alles Fragen, die man in den fünf Gemeinden nicht der Expertise von Stadt- und Gemeinderäten überlassen möchte. Stattdessen lädt man gemeinsam bereits zum zweiten Mal zu einer Echoraumveranstaltung ein. Dahinter steht die Idee, dass sich die breite Öffentlichkeit von Anfang an zu den grossen Themen wie Verkehr, Siedlungsentwicklung oder Raumplanung äussern soll.

Die Skizzen der ersten Runde

Der erste Echoraum hatte im April 2016 in der Stadthalle Bülach stattgefunden; mit immerhin 150 interessierten Personen. Auf grossen Stellwänden notierte man Realistisches, Wünschenswertes, zuweilen auch Befürchtungen; von der Forderung nach genügend Schulraum über Risiken der baulichen Verdichtung bis hin zur autofreien Bülacher Altstadt und zur Hoffnung, dass ein dereinst umgestalteter Bülacher Bahnhof endlich der Ausstrahlungskraft der Stadt würdig sein würde. Die Inputs flossen in den Entwurf des «Entwicklungskonzepts für den Raum Bülach» ein.

Möglichst breit abgestützt

Diese Entwurffassung wird nun am zweiten Echoraum in der Glatthalle Höri der Öffentlichkeit präsentiert – und soll dann in erster Linie intensiv diskutiert werden. Denn letztlich bleibt das vorrangige Ziel der beteiligen Gemeindeexekutiven, dass das dereinst verabschiedete Richtplanpapier möglichst breit abgestützt sein wird. Als Vertreter der Kommunen werden sich auch diesmal der Bülacher Stadtrat Hanspeter Lienhart, die Gemeindepräsidenten Franz Bieger (Bachenbülach) und Simone Caneppele (Hochfelden) sowie die Gemeinderäte Christian Meier (Höri) und Daniel von Büren (Winkel) an der Debatte beteiligen.

Was an neuen Rückmeldungen von den Wänden des zweiten Echoraums «widerhallt», das soll in den nächsten Monaten ins Konzept eingearbeitet werden, damit dieses dann an Region und Kanton zur Stellungnahme weitergereicht werden kann – und aufgrund der Stellungnahmen die von dort noch folgen werden, kommt es dann zur letzten Überarbeitung. Ist alles druckfertig ausformuliert, so sieht es der aktuelle Zeitplan vor, sollen dann im Frühling 2018 die Exekutiven der fünf Gemeinden das Gesamtwerk verabschieden. (Zürcher Unterländer)