Bülachs neuste Strasse ist Hundekot-Boulevard

Auch wenn gerade kein Hund zu sehen ist: An der Bülacher Ifangstrasse muss es von Hunden nur so wimmeln. Ein Blick in den Ackerstreifen neben dem Gehweg lässt keinen anderen Schluss zu: Dutzende Hundehäufchen mitunter stattlichen Volumens garnieren den Wegrand auf mindestens 200 Metern Länge.

Wer hinsehen mag, kommt schnell auf vierzig. Und es dürften noch viel mehr Kegel sein, die im Feld draussen vor sich hin gammeln. Die Situation stinkt zum Himmel. Dank winterlichen Temperaturen zwar nicht so sehr geruchsmässig, aber umso mehr weils es ganz einfach auch anders ginge. Hat doch die Stadt Bülach an der neuen Strasse einen schmucken Abfalleimer samt Hundekot-Säckli-Spender platziert. Dass die gut sichtbaren Robidog-Tüten zum Gebrauch gedacht sind, leuchtet offensichtlich nicht allen Hündelern ein.

Bei der zuständigen Verwaltungsabteilung der Stadt Bülach ist man zurückhaltend, will kein Öl ins Feuer giessen und verzichtet auf entsprechende Aussagen.

Appetitlicher wird die Sache auch nicht, wenn man weiss, dass im Hundekot ein vor allem für Kühe und Kälber – aber auch Schafe, Ziegen und Pferde – gefährlicher Erreger (Neospora Caninum) lauert. Mit dem Gras oder Silofutter aufgenommen, hat dies auch schon zu Totgeburten und selbst Notschlachtungen geführt. Aus Deutschland wird berichtet, dass die Neospora-Erreger im liegen gelassenen Hundekot bis zu zwei Jahre lang überleben und infektiös sein können.

Nicht alle Hündeler «Söili»

Der Zürcher Bauernverbandspräsident Hans Frei aus Watt kennt das Problem. Aktuelle Fälle von Fehlgeburten oder Notschlachtungen wegen verunreinigtem Futter durch Hundekot sind ihm jedoch nicht bekannt. Bekannt ist ein Fall aus dem aargauischen Kölliken, wo 2014 drei Kühe genau deswegen notgeschlachtet werden mussten. Frei appelliert daran, den Kot immer aufzunehmen. «Ich bin froh, dass viele Hundehalter das auch tun. Man darf nicht alle in den gleichen Topf werfen.» (Zürcher Unterländer)