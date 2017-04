Das Geheimnis wird am Montag gelüftet

Zum 14. Mal findet am Montag das Bassersdorfer Sechseläuten statt. Seit sieben Jahren wird dort aber nicht irgendein anonymer Böögg verbrannt, nein, es hat sich eingespielt, dass eine ungeliebte Person in Böögg-Gestalt dran glauben muss. Bis zum Aufstellen am Sechseläutenmontag auf der Sechseläuten-Wiese im Dorfzentrum ist die Identität des Schneemanns aber jeweils geheim.

Böögg noch ohne Gesicht

Bis zum Wochenende vor dem Anlass wissen von dieser nur Zeremonienmeister Christian Weiss vom Zentralkomitee der Bassersdorfer Zünfte und seine Zunftfreunde, die eine Woche lang fleissig an ihrer Kreation werkeln. Auch am Donnerstagabend waren zuerst sechs, gegen den Schluss sieben, darunter Böögg-Ingenieur Werner «Helmi» Hermann, im Shop des Fastnachtskomitees Bassersdorf (Fakoba) wieder an der Arbeit. «Wir dürfen hier jedes Jahr unseren Böögg bauen. Ansonsten hätten wir wegen seiner Höhe ein Problem», sagte Weiss über ihr drei Meter grosses Werk. Inzwischen steht das Holzgestell mit dem Böögg, auch sein Körper aus Holzwolle ist prall gefüllt und von Juteband umwickelt – tief drin natürlich unzählige Feuerwerkskörper.

Die nächsten zwei Tage muss der 400-Kilogramm-Böögg mit von Fischkleister nassem Tischdeckenpapier beklebt werden. Vier Schichten werden es am Ende sein, um ihm eine gute Form zu geben. Erst am heutigen Samstag wird er sein Gesicht bekommen. Letztes Jahr glich es Donald Trump. Auch «Energielady» Doris Leuthard wurde schon mal «in die Luft gejagt». «Und zum Zehnjährigen haben wir Kim Jong-un auf den Mond geschossen», sagt Walter Truffer von der Zunft zum Rostigen Anker. Nochmals wird er nicht drankommen. «Wir haben noch nie zweimal dieselbe Person verwendet», versichert Hermann. Zusammen mit Weiss ist er bei der Gründerzunft zur Goldenen Gerste.

Böller und Stadtmusik

Im Böögg gut versteckt waren bisher immer 70 Feuerwerkskörper. «Dieses Jahr sind sie schwächer», sagt Hermann. Grund für diese «Schwächung» ist die Beschwerde eines Bürgers (siehe Kasten); Doch das soll den Spass nicht verderben, dennoch: «Es war eine Herausforderung zu testen, was wir reinbauen können, damit es trotzdem laut ist.»

Eine zweite Änderung ist eine schönere. «Dieses Jahr haben wir die Stadtmusik Eintracht aus Zürich bei uns», sagte Christian Weiss. Bisher gab es am Fest Musik nur dank CDs. «Jetzt haben wir Blasmusik auf dem Platz. Und sie haben 70 Jahre Sechseläuten-Erfahrung.» So wird es dieses Jahr ein Platzkonzert und musikalische Begleitung bei der Böögg­-Umrundung geben. Das Fest samt Gastwirtschaft beginnt um 16 Uhr, die letzte Stunde des Böögg schlägt dann zwei Stunden später. (Zürcher Unterländer)