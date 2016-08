Das Städte-Ranking der Nachhaltigkeit

Es war eine überschaubare Gruppe, die sich gestern Vormittag in der Zürcher Altstadt zur Ehrung derjenigen Schweizer Gemeinden eingefunden hatte, die im «Solidar Gemeinderating 2016» mit dem Maximum von fünf Globen ausgezeichnet worden sind. Das Ranking (siehe Box) ist vom Hilfswerk Solidar Suisse zum dritten Mal vorgenommen worden, 12 der 88 untersuchten Gemeinden haben mehr als 75 der 100 möglichen Punkte erreicht und sich damit einen hölzernen Pokal verdient. Aus dem Unterland haben mit Bülach, Kloten und Bassersdorf drei Kommunen partizipiert. Die Bülacher haben ihre fünf Globen vom letzten Ranking verteidigen können, allerdings nur knapp: Gegenüber 2013 hat die Gemeinde 10 Bewertungspunkte eingebüsst, weil der Gemeinderat die Gelder für die Entwicklungshilfe gekürzt hatte.

Für 40 Milliarden eingekauft

Für Solidar Suisse nehmen jene politischen Gemeinde «ihre globale Verantwortung wahr», die beim Einkauf von Material darauf achten, dass die Produkte unter menschenwürdigen Bedingungen produziert worden sind. Im Rahmen der gestrigen Preisverleihung suchte Esther Maurer als Geschäftsleiterin von Solidar Suisse, die Bedeutung des Gemeinderankings klar zu machen. «Die öffentliche Hand schafft pro Jahr vom Bleistift über die Schaufel bis zum PC-System Produkte für rund 40 Milliarden Franken an», sagte sie.

Davon entfielen etwa 40 Prozent auf die Gemeinden, es habe also einen Grund, warum man dort angesetzt habe. «Es gibt einen direkten Zusammenhang zwischen den Ländern des Südens und dem, was wir hier konsumieren.» Wenn der Konsument bestimmte Zertifikate nicht nachfragt, die die Nachhaltigkeit der Produktion bescheinigen würden, dann ergeben sich für den Produzenten, der nachhaltig (und dabei meist teurer) produziert, wirtschaftliche Nachteile. Das Ziel des Ranking-Projekts ist demnach letztlich, die Öffentlichkeit darauf zu sensibilisieren, Labels und Zertifikate aktiv einzufordern. «Und gerade dabei hat die öffentliche Hand eine wichtige Vorbildfunktion.» Nach dem dritten Ranking-Durchlauf könne man festhalten, dass entsprechende Verhaltensveränderungen im grossen Rahmen möglich seien.

76 Punkte trotz Sparkorsett

Bülachs Stadtpräsident Mark Eberli ist gestern eigens nach Zürich gereist, um den Pokal in Empfang zu nehmen. «Wir sind froh, dass es nun zum zweiten Mal für alle fünf Globen gereicht hat», sagte er in einer kurzen Ansprache. «Wir sind derzeit in einem engen Korsett aus Sparprogramm und hohen Investitionen – und deshalb hatte das Parlament vor einigen Jahren die Entwicklungsgelder runtergefahren – und glücklicherweise im letzten Jahr wieder erhöht.» Er sei motiviert, weiter an diesen Zielen zu arbeiten und auch in drei Jahren wieder mit dabei zu sein.

Zwar haben die Kürzungen bei der In- und Auslandhilfe die Stadt Bülach gegenüber dem letzten Ranking von 2013 insgesamt 10 Bewertungspunkte gekostet – übrigens so viel, wie die Stadt Kloten insgesamt erhalten hat (und doppelt so viel wie Bassersdorf). Was die Massstäbe von Solidar Suisse angeht, nimmt die Gemeinde aber weiterhin landesweit eine Vorreiterrolle ein. Wie erklärt sich Mark Eberli, dass der politisch bürgerlich dominierte Unterländer Bezirkshauptort gerade punkto Solidarität und Nachhaltigkeit besser abschneidet als etwa die Stadt Winterthur (58,5 Punkte)? «Die Nachhaltigkeit bei der Beschaffnung ist keine Parteiengeschichte.» In der Stadt Bülach sei das Thema Nachhaltigkeit schon seit vielen Jahren auf der Agenda und von allen Parteien getragen, meint der Stadtpräsident. «Ich stehe auch persönlich zu diesem Anliegen.» Das Argument, dass die Nachhaltigkeits-Leitlinien bei der Beschaffung die Kosten in die Höhe treiben, lässt Eberli so nicht gelten. «Markant budgetrelevante Folgen hat das nicht. Und gleichzeitig schauen die privaten Unternehmungen gerade im Beschaffnungswesen darauf, was die Stadt macht.» Diese Vorbildfunktion sei wesentlich. Denn auch wenn Bülach derzeit Sparpakete schnüre, im Vergleich zu anderen Ländern auf der Welt gehe es den Menschen hier sehr gut. «Und da finde ich, soll man vom Reichtum auch etwas abgeben können.»

Auch Dörfer kaufen Material

Am Rande der gestrigen Veranstaltung kamen auch die kleineren Gemeinden zur Sprache, die aufgrund ihrer Einwohnerzahlen gar nicht erst für eine Teilnahme am Solidar-Ranking angefragt worden sind. «Wir haben schlicht zu wenig Ressourcen, um 2000 Gemeinden zu bewerten», sagte Katja Schurter, die bei Solidar Suisse für das Gemeinderating zuständig ist.

Gleichwohl wären da auch im Unterland noch weitere 41 Gemeinden, die jahraus, jahrein auch Material beschaffen. Böte sich da nicht die Möglichkeit, eine Art Beschaffungswesen-Zweckverband zu kreieren? Bei den vier Bülacher Kreisgemeinden etwa, die dabei sind, mit der Stadt einen gemeinsamen kommunalen Richtplan zu erarbeiten – ein politisches Werk, das erstmals den Begriff vom «Raum Bülach» ins Spiel gebracht hat. Für Mark Eberli bestünden durchaus Optionen, auch das Thema Nachhaltigkeit über die Gemeindegrenzen hinaus zu betrachten. «Die Kreisgemeinden sind ja nicht rangiert, also weiss ich nicht, was dort der Stand der Dinge bei Beschaffungswesen und Entwicklungshilfe ist.» Er hoffe aber in jedem Fall, dass man auch kleinere Dörfer dazu motivieren könne, sich Gedanken zu dem Thema zu machen.» Und was eine Zusammenarbeit in diesem Bereich angeht, sei man in Bülach immer offen.

Unterstützung wäre für diese Kooperationsidee auch von Solidar Suisse zu erwarten. «Wenn sich Bülach mit den Kreisgemeinden auf Leitlinien und Vorgaben einigen kann und diese auch gemeinsam umsgesetzt werden, dann würden wir den Raum Bülach auch als ein Ganzes beurteilen und rangieren», versprach Esther Maurer. (Zürcher Unterländer)