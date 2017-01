Das Unterland begrüsst das neue Jahr mit Käse, Kostümen und Kanonenschüssen

Sowohl Unwissen als auch Uneinigkeit herrschen im deutschsprachigen Raum in Bezug auf dieses ominöse «Bächtelen», dem zwar vielerorts gefrönt wird – dies aber in höchst mannigfaltiger Art und Weise und gar an unterschiedlichen Tagen. Im Unterland wird am 2. Januar gebächtelt, am Berchtoldstag, wobei nicht klar ist, woher die verwandten Wörter Berchtoldstag (auch Bächtelistag) und Bächtelen stammen.Was jedenfalls die meisten Bächtelen-Bräuche gemeinsam haben: Wer bächtelet, der erfreut sich an Geselligkeit genauso wie an Unterhaltung und Essen. Das mag mit den Festmahlen zusammenhängen, die einst für die Mägde und Knechte abgehalten wurden, die am 2. Januar von einem Hof zum anderen wechselten. Oder damit, dass früher die überschüssigen Vorräte des alten Jahres festlich verzehrt wurden – oder damit, dass man einfach das neue Jahr mit viel Leckerem feiern wollte. So oder so sind diese drei Zutaten auch die Gemeinsamkeit der Bächtelen-Variationen im Zürcher Unterland.

Viel heisser Käse in Hochfelden

Allein auf diese drei Brauchkomponenten setzt traditionell Hochfelden, wo man sich gestern getroffen hat, um sich den Bauch mit Raclette vollzuschlagen. Rund 250 Gäste trudelten im Verlaufe des Tages in der Schützenstube der Schiessanlage Maas ein; zum 21. Bächtelen geladen hatte der Füür-Sprütze-Zug Hochfelden.

Insgesamt 37 Kilo Käse wurden von Raclettier Werner Wälle sorgfältig auf die Teller gestrichen. Während die Erwachsenen auf das neue Jahr anstiessen und sich bei Klatsch und Tratsch bestens unterhielten, matschten die kleinen Gäste munter auf ihren Tellern herum. Was auf den ersten Blick wie klebrige Käsemasse aussah, erwies sich als Salzteig. «Wir wollten die Kinder beschäftigen», erzählte Mama Judith Hofer schmunzelnd. Es dürfte nicht das letzte Mal gewesen sein, dass Gross und Klein in Hochfelden bächtelten. «Die Tradition soll weitergehen», befand Ueli Tschanz, Präsident des Füür-Sprütze-Zuges, «allenfalls zusammen mit einem anderen Verein.»

Viel Fasnachtstrubel in Rafz

Auch in Rafz setzt man jeweils auf die Bächtelen-Zutaten Geselligkeit, Unterhaltung und Essen: Gestern ist dort bis tief in die Nacht die Beizenfasnacht über die Bühne gegangen. Zuvor hatte der hiesige Brauch aber einen anderen Anstrich – in Rafz bedeutet Bächtelen auch Fasnacht.

Dies zeigte sich daran, dass sich am frühen Nachmittag im Rafzer Zentrum die Strassen mit herzig und schrill gekleideten Kindern und Erwachsenen, geschmückten Wagen und Guggenmusikern füllten. So konnte man eine gelbePokémon-Herde erspähen, eine Gruppe kleiner Tiger oder gefesselte Indianer, die von Cowboys angetrieben wurden. Während des Schreitens durch die Strassen und des Feierns wurden die Verkleideten von ohrenbetäubender Guggenmusik begleitet. Über 300 Menschen machten am Umzug mit, rund 150 davon Kinder, wobei die unzähligen Besucher am Strassenrand nicht mitgezählt wurden.

Dass der Anlass dieses Jahr in diesem grossen Rahmen stattfand, verdankt Rafz dem Fakt, dass sich das Bächtele-Komitee mit der Wagengruppe zusammengeschlossen hatte (Ausgabe vom 21. Dezember). «Der Zusammenschluss scheint ein Erfolg zu sein. Es sind so viele Besucher wie schon lange nicht mehr gekommen», freute sich Ralf Werder von der Wagengruppe.

Die Idee für ihre diesjährigen Kostüme hat die Wagengruppe der Politik abgeluchst: Das riesige Fahrzeug und die Gruppe selbst präsentierten sich in EU- und England-Farben, ganz zum Thema Brexit und mit Sprüchen wie «EU zerbricht» und «Wir schaffen das!». Nach dem Umzug gab es bei der reformierten Kirche ein Monsterkonzert der Guggen sowie die Maskenprämierung.

Viel Lärm in Bülach

Auch in Bülach ist man den Bächtelen-Zutaten Geselligkeit, Unterhaltung und Essen traditionell nicht abgeneigt: In Restaurants und Kellern der Stadt wurde gestern gespeist, geplaudert und der Musik von verschiedenen Formationen gelauscht. Wie in Rafz gabs davor einen Umzug, wobei hier die Lärmbräuche statt die Fasnacht dominierten. Solche lauten Traditionen findet man oft im deutschsprachigen Raum: Wahlweise wird damit das alte Jahr ausgeläutet, das neue begrüsst – oder es giltböse Geister zu vertreiben.

Der Brauch des Trychleschwingens stamme ursprünglich aus der Innerschweiz und sei mittlerweile auch ins Unterland eingeschleikt worden, erzählte Markus Fruttig von der Trychlergruppe Zürcher Unterland. Schon seit vielen Jahren führt der Verein den Lärmumzug an, der die Besuchermenge auch gestern vom Rathauskeller auf den Lindenhof und wieder ins Städtli hinab geleitete, wo Stadtpräsident Mark Eberli mit seiner Neujahrsrede wartete.

Aber erst wurde auf dem Lindenhof das neue Jahr mit fünf Böllerschüssen gewürdigt. Die dafür verwendete Kanone ist gut 150 Jahre alt und diente den jungen Soldaten Bülachs einst als Übungsinstrument, um die Stadt verteidigen zu können. Seit 13 Jahren wird sie nun unter der Führung des hiesigen Feuerwehrvereins am Bächtelen eingesetzt. Präsident Ernst Meier erklärte, dass man die Patronen für die Schüsse alljährlich selber herstelle. «Ich finde es schön, dass mein Verein dadurch einen Beitrag zu Bülachs Tradition des Bächtelens leisten kann», sagte er.

(Zürcher Unterländer)