Das Zentrum verdichtet sich weiter

Seit die Walliseller an der Gemeindeversammlung vom September 2012 den Gestaltungsplan Zentrum absegneten, sind entlang der Bahnhofstrasse schon einige altehrwürdige Bauten durch moderne Blöcke ersetzt worden. So wurde das Gebäude der einstigen Bäckerei Hüppi an der Bahnhofstrasse 6 durch das Hotel My Way samt Restaurant Sign abgelöst. An der Bahnhofstrasse 22 ist ein 100-jähriges Wohngebäude einem neuen Mehrfamilienhaus samt Unterniveaugarage gewichen.Nun soll es auf der anderen Strassenseite weitergehen. Derzeit liegen auf der Abteilung Hochbau und Planung die Pläne für den sogenannten Wohnpark Dorfmitte auf. Die bestehenden vier Gebäude an der Bahnhofstrasse 15 und der nördlich angrenzenden Rotackerstrasse 35, 37 und 39 sollen abgerissen werden und einer Siedlung Platz machen. Geplant ist, dass auf den vier Parzellen, die vier verschiedenen Eigentümern gehören, wiederum vier Wohnblöcke entstehen. Diese sollen fünf Geschosse umfassen. Insgesamt sind darin 40 Wohnungen geplant. Ausserdem ist vorgesehen, dass das Gebäude an der Bahnhofstrasse im Erdgeschoss einen Gewerberaum zur Strassenseite erhalten soll.

Spielplatz als verbindendes Element der neuen Siedlung

Die bestehende Wegverbindung westlich der geplanten Siedlung bleibt bestehen. Ein zusätzlicher Weg soll zudem östlich vom neuen Gebäude an der Bahnhofstrasse 15 eine direkte Verbindung zu den Häuser an der Rotackerstrasse ermöglichen. Den Aussenraum zwischen den geplanten Gebäuden soll ein Kinderspielplatzprägen, der von allen Gebäuden leicht zu erreichen ist. Etwas mehr als 100 Quadratmeter Fläche sind für den Spielplatz eingeplant.

Vor den Gebäuden sind drei Aussenparkplätze geplant. In der Tiefgarage, die sich unter alle vier Gebäude erstreckt, stehen 32 Parkplätze für Bewohner sowie drei Parkplätze für Besucher zur Verfügung. Die Garage ist von der Bahnhofstrasse her erschlossen.

Als Bauherr wird in der Ausschreibung die Priora AG in Kloten angegeben, als deren Vertreter wirkt die CH Architekten AG. Diese hat der Gemeinde Wallisellen bereits mehrfach ihren architektonischen Stempel aufgedrückt – zum Beispiel mit der Zentrumsüberbauung beim Bahnhof, worin sich heute auch die Büros der Architekten befinden. Der Zentrumsbau hat nach seiner Fertigstellung 2010 dem Gebiet rund um den Bahnhof ein neues, urbanes Erscheinungsbild verliehen. Und dieses findet nun eine weitere Fortsetzung. (Zürcher Unterländer)