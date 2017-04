«Das gibt einen ganzen Hund»

Unglaubliches Staunen, dann ein begeisterter Ausruf von Larissa Kägi, Vorstandsmitglied von Epidogs for Kids: «Das ist ein Hund, ein ganzer Hund!». Soeben hat sie vom Frauentreff Höri einen Cheque über 13 000 Franken erhalten. Damit kann praktisch eine vollständige Hundeausbildung, die rund zwei bis drei Jahre dauert, finanziert werden.

Die Mitglieder des Frauentreffs Höri treffen sich in der Regel mindestens einmal im Monat zum gemeinsamen Basteln. «Es besteht aber keine Verpflichtung zu kommen. Ich geniesse einfach den Austausch mit den anderen Frauen, und es macht mir sehr viel Spass», erzählt Gisela Gurtner (50). Die Profitipps der gelernten Floristin sind vor allem in der Vorweihnachtszeit sehr gefragt, wenn es gilt, die Adventsgestecke zu produzieren.

Mit dem Verkauf von zahlreichen Bastelartikeln und Leckereien aus der Backstube erwirtschaftet der Frauentreff einen erklecklicher Gewinn. Dieser wird nach Abzug der Auslagen jeweils einer gemeinnützigen Organisation gespendet. Vorschläge dazu kann jedes Mitglied machen. Ausgewählt wird jeweils an der Generalversammlung. Über 40 Frauen zählt der Verein. Für die Chequeübergabe sind rund zehn von ihnen gekommen, um mit selbstgebackenen Kuchen, zu feiern.

Lebensqualität für Kinder

In der Schweiz sind Therapiehunde, die bevorstehende Epilepsieanfälle anzeigen und allenfalls Medikamente holen können, noch nicht sehr verbreitet. Gerade bei Kindern mit dieser Krankheit können solche Hunde aber viel bewirken, nicht nur als Helfer und sondern auch als Freund der Kinder. «Das gibt einer Familie Lebensqualität zurück, bringt Hoffnung und kann Leben retten», sagt Larissa Kägi.

Sie selbst ist über eine befreundete betroffene Familie in den Vorstand von Epidogs for Kids gekommen. Aufgrund der zahlreichen Medienberichte in den letzten beiden Jahren hat die Nachfrage zugenommen. Es wird sogar eine Warteliste geführt. Zugenommen haben aber auch die Spenden, Patenschaften und damit auch der Aufwand für den Verein. Larissa Kägi sagt: «Wir arbeiten ehrenamtlich. Das Geld fliesst zu 100 Prozent in die Familien. Das garantiere ich. » (Zürcher Unterländer)