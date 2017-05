Degustation von Insekten muss abgesagt werden – weil die Insekten fehlen

Die Bibliothek Eglisau wollte nicht nur Worte, sondern auch Taten sprechen lassen. Um die Frage «Wie schmecken Insekten?» genauer unter die Lupe zu nehmen, hatte sie deshalb für diesen Dienstagabend um 19.30 Uhr einen Vortrag zu diesem Thema organisiert und dazu den Autor des Kochbuchs «Grillen, Heuschrecken & Co» eingeladen. Doch damit nicht genug: Nach dem Vortrag war eine Degustation geplant. «Das war eigentlich unser Hauptziel: Dem Publikum die Gelegenheit geben, um die Insekten auch tatsächlich probieren zu können», erklärt Ruth Bolliger von der Bibliothek Eglisau. Insekten-Crostini, Snackinsekten und Insektenriegel habe man anbieten wollen.

Doch daraus wird nun nichts. Der Vortrag in der Aula des Schulhauses Städtli findet zwar nach wie vor statt, die Degustation musste die Bibliothek aber absagen. Einen Apéro gibt es zwar noch, statt an einer Heuschrecke wird man dabei aber an einem traditionelleren Gebäck knabbern müssen oder dürfen.

Essbare Insekten sind noch nicht erhältlich

Der Grund für die Absage ist nicht beim Bibliotheksteam zu suchen. Denn dieses ist gegen die Ursache für das Scheitern der Degustationsidee machtlos. Es hapert nämlich schlicht an essbaren Insekten. «Der Import der Tiere aus der EU verzögert sich und es sind noch keine Insekten aus Schweizer Produktion vorhanden», sagt Bolliger.

Tatsächlich betrifft der Engpass nicht nur die Bibliothek Eglisau und deren geplanter Testschmaus, sondern die gesamte Schweiz. Denn zwar wäre der Verkauf von Mehlwürmern, Grillen und Wanderheuschrecken durch das neue Lebensmittelrecht bereits seit dem 1. Mai erlaubt. Im Angebot sind diese Insekten aber immer noch nicht. «Der Verkaufsstart der Insektenprodukte verzögert sich bis auf Weiteres», sagt Ramón Gander, Mediensprecher beim Detailhändler Coop. Momentan stehe noch nicht fest, ab wann Insekten, die als Lebensmittel zugelassen sind, in der Schweiz verfügbar sein werden.

Produzent darf noch nicht produzieren

Insekten könnten in Schweizer Supermarktregalen aus zwei verschiedenen Quellen kommen. Entweder als Import aus dem Ausland oder aus heimischer Produktion. Doch bei beiden Arten gibt es zurzeit noch Probleme. Bei der heimischen Produktion fehlen noch die nötigen Papiere. «Wir benötigen eine vom Kanton ausgestellte Bewilligung für die Herstellung und die Verarbeitung von Insekten zu Speisezwecken», erklärt Urs Fanger, Geschäftsführer der luzernischen Entomos AG, dem ersten und auch grössten Hersteller von Insekten, die als Lebensmittel verwendet werden sollen.

Man sei zurzeit noch daran, die Anforderungen für die Bewilligung umzusetzen. Da der Bund die Richtlinien für die Produktion erst Anfang April publiziert hat, reichte die Zeit für den Insektenhersteller nicht, um vor dem möglichen Verkaufsstart alle nötigen Voraussetzungen zu erfüllen. Das wirkt sich auf die gesamte Produktionskette aus: Die von Entomos produzierten Insekten würden vom Zürcher Startup-Unternehmen Essento – zu welchem auch die Autoren des Kochbuchs gehören, welches heute Abend in Eglisau vorgestellt wird – zu Fertigprodukten verarbeitet und dann bei Coop verkauft.

Und auch beim Import aus dem Ausland harzt es. Denn auch hier muss der Bund zuerst eine Importbewilligung ausstellen. Die Bedingungen für diese seien noch nicht gänzlich erfüllt, sagt Fanger. Was hauptsächlich an den ausländischen Behörden oder an den ausländischen Produzenten liege. (Zürcher Unterländer)