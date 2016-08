Den ökologischen Fussabdruck reduzieren

Präsident David Galeuchet von der Grünen Partei Bülach freute sich über die 20 Besucher und 30 Besucherinnen zur Podiumsdiskussion über eine grüne Wirtschaft. «Wir setzen uns heute mit unserer Zukunft auseinander – wenn wir weitermachen wie bisher, laden wir eine grosse Schuld auf uns», gab Galeuchet das Hauptanliegen der Grünen Partei bekannt. Drei Nationalräte und eine Nationalrätin äusserten sich anschliessend engagiert zum Thema grüne Wirtschaft.

Gesprächsleiter und NZZ-Redaktor Andreas Schürer prüfte gleich zu Beginn der Diskussion das ökologische Verhalten der Podiumsteilnehmer mit der Frage: «Wie haben Sie Ihre Ferien verbracht?» Barbara Steine­mann (SVP) weilte ein paar Tage mit dem Velo am Bodensee und sass seit elf Jahren nicht mehr in einem Flugzeug. Bastien Girod (Grüne) fuhr mit der Bahn ins Unterengadin, Beat Walti (FDP) fuhr mit der ganzen Familie im Auto und mit der Fähre nach Sardinien und Thomas Hardegger (SP) reiste mit der Bahn ins Tessin.

Wer schürt die Angst?

Die Initiative der Grünen, die am 25. September zur Abstimmung kommt, verlangt, dass Bund, Kantone und Gemeinden eine nachhaltige und ressourceneffiziente Wirtschaft anstreben. Girod ärgert sich, dass die Gegner der Initiative den Leuten Angst machen und mit Verzicht und Einschränkungen drohen. Stei­ne­mann entgegnete: «Die Grünen malen den Teufel an die Wand und die Initiative lässt alles offen.» Hardegger beschwichtigte: «Das Parlament und die Bevölkerung werden die Massnahmen festlegen und diskutieren. Ich habe keine Angst, das Parlament wird sicher nicht überborden.» Walti sieht eine Angstmacherei bei den Grünen: «Mir ist es auch nicht egal, wie sich die Welt entwickelt, aber ich diskutiere lieber über konkrete Massnahmen, die in der Initiative nicht erwähnt werden.»

Die Befürworter der Initiative sind überzeugt, dass sich deren Ziel, eine Reduktion des Ressourcenverbrauchs um zwei Drittel, bis ins Jahr 2050 durch neue Technologien realisieren lässt. Die Gegner befürchten einschneidende staatliche Eingriffe, die Nachteile für die Exportwirtschaft bedeuten und das Leben beeinflussen.

Wie oft bei Umweltdiskussionen wurde ein wichtiges Thema nicht erwähnt. Täglich nimmt die Weltbevölkerung durchschnittlich um 224 000 Menschen zu, jedes Jahr sind es 82 Millionen, entsprechend der Bevölkerung von Deutschland. Auch in der Schweiz steigt die Anzahl der Personen, die hier ihren ständigen Wohnsitz haben, seit 2007 jedes Jahr um mehr als ein Prozent an, entsprechend der Einwohnerzahl der Stadt Luzern.

Steinemann erwähnte, dass die Privatwirtschaft Fortschritte entwickelt und nicht der Staat. Wenn Anreize nicht genügen, braucht es nach Ansicht von Girod Vorschriften. Auch für Hard­egger ist klar, dass es Vorgaben braucht, damit keine ökologische Zweiklassengesellschaft entsteht. Walti machte darauf aufmerksam, dass die Schweiz in vielen Umweltbereichen gut abschneidet und hier nicht alle Probleme der Welt gelöst werden können.

Schweiz kein Vorbild

Aus dem Publikum kam der Einwand, dass die Schweiz in Umweltbelangen kein Vorbild sei, und es sei doch nicht schlimm, uns ein wenig einzuschränken. Walti entgegnete: «Verzicht predigen ist kein erfolgversprechender Ansatz.»

Am 25. September wird entschieden, ob der Bund beauftragt wird, Vorschriften für Produktionsprozesse, Produkte und Abfälle zu erlassen. Die Diskussion im Goldenen Kopf fand Anklang. Besucher Roland Kübler fand sie sehr interessant und sachlich geführt. (Zürcher Unterländer)