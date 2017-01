Der «Blaue Löwe» ist künftig auf einem Weingut zu Hause

Seit 2008 wird am Neujahrstag eine Person, ein Verein oder ein Unternehmen aus Freienstein-Teufen für ausserordentliche Verdienste als Botschafter der Gemeinde mit dem «Blauen Löwen», Symbol des Gemeindewappens, ausgezeichnet. Diesmal erhielt das Weingut Gehring den begehrten Preis. «Peter Gehring ist einer der guten Weinbauern im Dorf, welche den Namen Freienstein-Teufen nach aussen tragen», begründete Gemeindepräsident Oliver Müller die Wahl.Für den 47-jährigen Winzer und Weintechnologen Peter Gehring ist dieser Preis eine grosse Ehre. «Der ‹Blaue Löwe› bedeutet mir viel. Als Weinbaugemeinde ist es wichtig, den Bekanntheitsgrad zu steigern», erklärte er am vergangenen Sonntag während der Feier im Gemeindesaal, die Neujahrsapéro, Neuzuzügeranlass und Verleihung des «Blauen Löwen» vereinte. Eine Schwalbe mache aber noch keinen Sommer. «Es ist die Zusammenarbeit unter den Weinbauern, die uns weiterbringt und den Namen der Weinwelt Freienstein-Teufen in die Welt hinausträgt.»

Der Preis wird neben einem anderen ausgestellt

Peter Gehring, Vater von drei Töchtern, betonte, dass unter den Weinbauern der Region kein Neid herrsche. «Man freut sich mit den andern über jeden Erfolg.» Zudem sei Teamwork in einem Familienbetrieb sehr wichtig. «Meine Frau Yvonne und ich ergänzen uns und harmonieren.» Ausgezeichnet wurde der Weinbauer für seinen schweizweit am besten punktierten Rosé sowie für den Pinot blanc – «mein Lieblingsweisswein, ein sehr filigraner Wein».

Seine Kunden werden den «Blauen Löwen» fortan im Verkaufsraum bewundern dürfen, neben dem Pokal «Grand Prix du Vins» für den besten Rosé. «Es wäre viel zu schade, diese Auszeichnung irgendwo in der Stube verstauben zu lassen», sagte Gehring.

Ein Rückblick mit Gantund Holzschnitzeltoilette

Gemeindepräsident Oliver Müller zeichnete in seiner Neujahrsrede einen Abriss über das vergangene Jahr, angefangen mit der Gant des Schlosses Teufen über Verkehrsdebatten und Elektrowagen der Firma Kyburz bis hin zu Holzschnitzeltoiletten in der Tössegg. «Ich hoffe, uns gehen die Holzschnitzel nicht aus», ergänzte er lachend. Sein Ausblick in die Zukunft beinhaltete auch politische Bedenken. «Infolge der heutigen Bedrohungslage wissen wir nicht, wo der nächste Konflikt entsteht.» Die Behörden im Dorf mit den rund 2300 Einwohnern seien gefordert. «Wir leben in einer Dorfgemeinschaft und müssen mit der Bevölkerung im Dialog bleiben.»

Gemeindeschreiber Marco Suter half mit beim Ausschenken von Rosé und Pinot noir. «Die Mitglieder des Gemeinderats geben jeweils ihre Vorschläge ein, wer den ‹Blauen Löwen› erhalten sollte. Der Vorschlag mit den meisten Stimmen erhält den Zuschlag», erklärte er. «Das wird keine Eintagsfliege bleiben, andere Betriebe werden dem nachfolgen», zeigte sich Peter Gehring sicher, was die Auszeichnung seines Weinguts betraf.

Bei bisherigen Einwohnern und bei Neuzuzügern fand der Anlass gleichermassen Anklang. Zufrieden liessen sich die Besucher belegte Brötchen, Käseküchlein und Kürbissuppe, versehen mit der Handschrift des vorletzten «Blauer Löwe»-Gewinners Martin Aeschlimann vom Gasthus zum Wyberg, schmecken. Und sie stiessen aufs neue Jahr an – natürlich mit einem edlen Tropfen des soeben gekürten Weinbauern Peter Gehring. (Zürcher Unterländer)