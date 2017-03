Der Flughafenbetrieb von einem anderen Blickwinkel aus betrachtet

Das Foyer des Stadthaus Kloten füllte sich am Dienstagabend mit schätzungsweise sechzig interessierten Besucher. Sie alle waren zur Vernissage der Fotoausstellung des international tätigen Fotografen Hansjörg Egger gekommen. Seine Kinder, Verwandte und Freunde waren unter den Gästen sowie die Flughafensprecherin Sonja Zöchlin Stucki und Stadtpräsident René Huber.

«Wir haben vor vielen Jahren zusammen das ‹Zurich Airport› Magazin gemacht», erinnerte sich Zöchlin Stucki. Thomas Peter, Verwaltungsdirektor der Stadt Kloten, begrüsste das Publikum und stellte Egger und Teile seines umfangreichen Wirkens vor.

Noch einmal anschauen

«Eggers Werk ist ebenso beeindruckend wie umfangreich. Jedem Foto drückt er seinen persönlichen Stempel auf», sagte der Verwaltungsdirektor in seiner Ansprache. «Seine Fotos sind unverwechselbar.» Die Ausstellung im Stadthaus gibt eine ungewohnte, inspirierende Sicht in und um den Flughafenbetrieb. Im Rahmen seiner beruflichen Tätigkeit ist der Fotograf in der ganzen Welt herumgekommen und hat alle fünf Kontinente besucht.

Die Arbeitskolleginnen Claudia Steurer aus Adlikon bei Regensdorf und Susanne Hunger aus Kloten mögen alles was mit dem Klotener Flughafen zusammenhängt. «Ich arbeite bei Swiss im E-commerce Bereich und es war sofort klar, dass ich an die Vernissage gehen würde um die grossformatigen Fotos zu sehen», sagte Steurer.

Susanne Hunger gefiel das Foto der Swiss Maschine im dichten Nebel, bei der lediglich die rote Heckbemalung schemenhaft zu erkennen ist am Besten. «Ein fast mystisches Bild», sagte Hunger und fügte an: «Ich lebe in Kloten und werde ganz sicher die Ausstellung noch einmal besichtigen. Es sind einfach superschöne Fotos.»

Anfänge als Sportredaktor

Angefangen hatte der junge Hansjörg Egger seinerzeit beim Züribieter, dem heutigen Zürcher Unterländer, wo er von 1971 bis 1974 Korrektor und Sportredaktor war und fotografierte. Zehn Jahre später gründete er seine eigene Firma. Er arbeitete als Organisator verschiedener Anlässe im Sport-, Kultur- und Ausstellungsbereich und illustrierte verschiedene Kunst- und Fotobücher.

Er arbeitete für internationale Zeitungen und Hochglanzmagazine und hatte viele internationale Persönlichekeiten vor seiner Linse. Er bildete den europäischen Güterverkehr, die Stahlindustrie, New Yorker Discos, Grönland, Flamenco, Parfumindustrie ab, dokumentierte ungewöhnliche Projekte wie den Eigernordwand-Report, Embryo-Transfer, Tunnel- und Kraftwerkbau im In- und Ausland sowie Dokus über Spitzbergen und Bären in Slowenien.

Pilot war nie ein Thema

Eine wichtige Teilzeittätigkeit war für ihn die Chefredaktion im Flughafenmagazin «Zurich Airport», das als Beilage im Tages Anzeiger erschien. Auf dem ersten Titelbild des Magazins hielt er sein Töchterchen Viviane sitzend in einem Flugzeug fest. «Auf der letzten Ausgabe im Jahr 2000 lächelte der amerikansiche Präsident Bill Clinton in meine Kamera», erzählte Egger. Seine gewinnende Persönlichkeit mag mitgespielt haben, dass er am Flughafen Zürich Zutritt hatte wo andere Menschen nie hinkommen.

Er gehört diversen Berufsverbänden an, ist Mitglied der Schweizerischen Vereinigung für Flugwissenschaften und dem Deutschen Luftfahrt-Presse-Club. Die Fliegerei wurde zu seiner grossen Leidenschaft und er gewann etliche nationale wie internationale Preise. «Pilot wollte ich nie werden, obschon ich grosse Freude am Flugbetrieb habe», erzählte er.

Hansjörg Egger ist Vater von sechs Kindern und seit einer Woche pensioniert. Kaum vorzustellen, dass er seine Kamera weglegt.

(Zürcher Regionalzeitungen)