Der Kampf gegen die Befürchtungen

Eine vierstöckige Unterkunft mit 81 Zimmern für 181 Asylsuchende auf einem dreieckigen Grundstück zwischen Kaserne und Autobahn. Anfang Februar stimmte das Bülacher Parlament dem Vorhaben «Zentrum Müliweg» mit 18 zu 7 Stimmen zu, das letzte Wort zum Kredit von 7,7 Millionen Franken wird aber das Stimmvolk an der Urne haben.

Abstimmungstermin ist der 21. Mai. Dass die Pläne aus der Feder des hiesigen Architekturbüros Arch5 an einem öffentlichen Informationsabend der Geschäftsfelder von Stadtrat Ruedi Menzi (Alter, Gesundheit und Soziales) zur Sprache kommen würden, war absehbar. Die anwesenden Vertreter von Verwaltung, Sozialbehörde und Architekturbüro sowie Menzi selbst hatten sich einigen kritischen Voten zu stellen. Und wenngleich die Grösse des Publikums überschaubar blieb, kamen wohl alle grundsätzlichen Bedenken zur Sprache.

Sorgen um Enge und Drogen

«Ich habe grosse Vorbehalte, wenn man 181 Menschen in so engen Platzverhältnissen einpfercht», sagte etwa Maria Eisele (AL). Ein Gebäude ohne richtigen Aufenthaltsraum und ohne Ess­tische zu konzipieren, das sei ein «Rückschritt für die Integration». Die Antwort darauf gab Verena Meier, die während 26 Jahren die Flüchtlings- und Asylkoordination der Stadt Bülach leitete. «Wir arbeiten seit eh und je mit ähnlichen Platzverhältnissen, gerade bei Küchen und Essmöglichkeiten.»

Was für Schweizer zuweilen schwer nachzuvollziehen sei, «ist, dass die Leute essen, wenn die Küche gerade frei ist». Überdies funktioniere die Betreuung und die Sozialberatung wesentlich besser, wenn man eine Menge von 181 Personen in Gruppen aufteilen könne – und dafür eben nicht ein grosser Gesellschafts- oder Speisesaal, sondern kleinere Räume zur Verfügung stünden. Auch die ferner in einem Votum monierte Nähe des Baus zur Kaserne beziehungsweise das Bedenken, dass sich daraus Spannungen oder Probleme für kriegstraumatisierte Flüchtlinge ergeben könnten, konterte Meier. «Ich sehe da kein Problem.»

Quartieranwohner René Pauli kritisierte derweil die Zentralisierungsidee generell. «Wieso muss man alle Asylsuchenden da rausschicken, wenn wir dezentrale Möglichkeiten haben?» Darauf erwiderte Daniel Knöpfli als Leiter Soziales und Gesundheit, dass man mit der heutigen, dezentralen Lösung viel mehr Aufwand habe. Tatsächlich steht die Idee der Zentralisierung für die Stadtregierung weit oben auf der Argumentationsliste für das Projekt; nicht zuletzt aus Kostengründen, weil die aktuellen Provisorien hohe Miet- und Investitionskosten mit sich bringen.

Die von Pauli später geäusserte Befürchtung, dass ein solches Zentrum dem Drogenhandel Vorschub leisten könnte, versuchte Verena Meier zu entkräften: «Das hat es früher viel mehr gegeben als heute.» Man habe eine gute Zusammenarbeit mit der Polizei.

Bei einem Nein gibts Container

«Höchste Bedenken, dass das gut geht», äusserte auch Werner Maag. Auch er wehrt sich dagegen, dass die Stadt Bülach hier, wie er sagt, «alles auf einen Haufen tut». Er werde alle auffordern, das Projekt abzulehnen.

Stadtrat Rudolf Menzi wusste schon zu Beginn des Abends, dass die anwesenden Verantwortlichen gerade zur Grundsatzfrage der Zentralisierung nie alle Einwände, Ängste und Befürchtungen der Bevölkerung würden aus dem Weg räumen können. Er machte indes deutlich, dass die Alternative zum Zentrumsbau schlicht darin bestehen würde, mehr Provisorien aufzustellen.

«Wir müssten dann sehen, was unsere Möglichkeiten wären: Je nachdem, wann wir die befristeten Standorte an der Solistrasse oder an der Felstrasse räumen müssten, gäbe es Container auf dem Müliweg-Grundstück.» Und diese wären dann als gebundene Ausgabe zu betrachten. Ein Zentrum mit 181 Leuten zu betreiben, sei aus seiner Sicht «absolut machbar».

Schon heute stehen auf dem stadteigenen Grundstück Müliweg Containerbauten, die für 450 000 Franken erbaut worden waren und Notwohnungen (aktuell 24 Plätze) enthalten – nicht für Asylsuchende, sondern für andersweitig nothilfebedürftige Menschen.

Ob diese Plätze im Zuge des Zentrumsbaus an die Murgasse gezügelt oder allenfalls ins neue Zentrum integriert werden könnten, ist derzeit noch offen – und insbesondere abhängig von der künftigen Anzahl Asylsuchender. ()