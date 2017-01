Der Mensch als Bestie und andere Schicksale

«Da steht ein Stuhl. Da kann man zehn Minuten sitzen und etwas erzählen», sagte Christoph Hagedorn, auf einen bequemen purpurroten Sessel zeigend. DerOrganisator der traditionellen 20. Erzählnacht im Eglisauer Rittersaal freute sich über die Vielfalt der Themen, die die zehnLeserinnen und Leser dem Publikum bieten würden. Die 76 Besucher hörten zum ersten Mal Rodrigo Gardella lesen. Der Argentinier wohnt in Frankfurt und zieht in zwei Wochen nach Eglisau. Er hatte zwei seiner Kurzgeschichten dabei. Gert Wiesendorfer aus Eglisau hatte sie vom Spanischen ins Deutsche übersetzt und las auch eine davon vor.Gardella erzählte die Geschichte eines Jungen, der auf einer Insel lebte und mit 18 Jahren verschwand. Gert Wiesendorfer las über Margareta, eine Frau, die Bäder nahm, um ihre Nachbarin auszuspionieren, da man unter der Wasseroberfläche besser hört. «In Spanien habe ich einen Band herausgegeben und in Frankfurt war ich Mitglied in einer Schreibgruppe», sagte Gardella.

Die Buchautorin Sabine Meisel aus Winterthur las aus ihrem Roman «Der Tag wird langsam». Er handelt von der glücklichen Ehe von Raphael und Xenia, bei der eine unverhoffte Schwangerschaft Erinnerungen an Raphaels schwierige Vergangenheit weckt.

Menschliche Abgründe

Makaber wurde es in der Kurzgeschichte des ehemaligen Staatsanwalts Paul Prinz. Der Neer­acher las aus seinem Buch «Text Coctail Mix» vor. Kommissar Krause wird Zeuge, wie ein Mann den Sack mit der Leiche seiner Frau vor der Gefängnistüre abliefert und sich verhaften lässt. Prinz führt mit seinem Text darauf in menschliche Abgründe und eine höllische Ehe.

Die Eglisauerin Ingrid de Heer liess sich nach der Pensionierung zur Märchenerzählerin ausbilden, und das merkte man ihrer Stimme an. Sie erweckte stimmungsvoll eine mythologische Geschichte aus Ozeanien zum Leben, in der die Herren des Tages und der Nacht über das Schicksal des Menschen streiten.

Alt-Nationalrat Hans Fehr las zwei Erfahrungsberichte vor. Der Berlin-Fan erzählte unter anderem von seinem Besuch in der Stadt und seinem Treffen mit der Schweizer Botschafterin Christine Schraner Burgener und dem ehemaligen Innenminister Otto Schily.

Die Eglisauerin Maya Jansen spielte mit einer Puppe Hugo Wegners Skandallied «Aber der Novak lässt mich nicht verkommen» vor und Angela Berger las aus ihrem im Entstehen begriffenen Buch über den Anfang einer Scheidung.

Radio-1-Moderator Marc Jäggi, Ursula Fehr und Hausherr Ueli Wagner strapazierten die Lachmuskeln der Besucher. Ursula Fehr, Gemeindepräsidentin von Eglisau und Begründerin der Erzählacht, sprach sehr humorvoll über «Unverhofft kommt oft», also über glückliche biografische Zufälle, wie ihre eigene Hausgeburt und das Treffen ihres Mannes. Ueli Wagner bewies bei seinen Gedichten Wortwitz und las über Metzger, denen alles «Wurst» ist. (Zürcher Unterländer)