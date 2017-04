Deutsche Gewerkschaft übt harte Kritik an Air Berlin

Die Schweizer Air-Berlin-Tochter Belair fliegt noch bis Ende Oktober, dann wird sie liquidiert. Gestern hat der ZU vermeldet, dass den rund 220 Mitarbeitenden ein «freiwilliger Sozialplan» angeboten worden ist – und das, obschon es noch im Januar ganz anders geklungen hatte: Damals nämlich wurde den Mitarbeitenden versprochen, sie könnten für die Schwestergesellschaft Niki ab Zürich fliegen und hätten damit noch eine Arbeitsplatzgarantie bis im März 2018.

Am Dienstag aber wurde den Betroffenen eröffnet, dass sie per 31. Oktober entlassen werden, im Sinne einer Abfindung würden ihnen noch sechs Monatsgehälter ausbezahlt. Die Kündigungen sollen noch im Verlauf des April ausgesprochen werden. Die Freiwilligkeit des Sozialplans wird seitens der Unternehmung darauf bezogen, dass bei weniger als 250 Angestellten keine gesetz­liche Verpflichtung zu einem Sozialplan besteht.

Direkt auf den gestrigen ZU-Bericht Bezug nehmend, hat sich gestern nun die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) in Deutschland mit einer Stellungnahme verlauten lassen. Ihr Schreiben adressierte sie an die Geschäftsführungen der Air Berlin (in Berlin) und der Belair. Und die Kritik, die die Gewerkschafter darin äussern, ist ziemlich direkt: «Dies ist kein Umgang mit Menschen!», lautet die erste Zeile des Briefes.

«Erst Ja, dann Nein zur Jobgarantie, anschliessend eine Abfindungsregelung, dies unter dem Vorbehalt der ‹Fügbarkeit›», schreibt die Verdi. So behandle man keine Beschäftigten, die seit Jahren «unter widrigen Umständen die Fahne für das Unternehmen hochgehalten haben!».

Kritikam faktischen Streikverbot

Der verwendete Begriff der «Fügbarkeit» bezieht die Gewerkschaft just auf das, was ihr vor allem ein Dorn im Auge ist: Die Air-Berlin-Geschäftsführung soll der Belegschaft bei der Orientierung vom Dienstag in Glattbrugg mündlich mitgeteilt haben, dass der Sozialplan an eine konkrete Bedingung geknüpft sei: Es dürften keine Streiks und keine massenhaften Krankschreibungen erfolgen. Es ist explizit ein «stabiler» Flugbetrieb gefordert – stabil heisst dabei, dass in einem Monat nicht mehr Arbeitnehmer fehlen dürfen als im Vormonat.

«Drohung führtzu Verunsicherung»

«Diese eigentliche Drohung dürfte dazu beitragen, dass die Beschäftigten den ganzen Sommer über nie sicher sein können, ob der Sozialplan wirklich zur Anwendung kommt», schreibt die Verdi. Letztlich liege die Vermutung nahe, dass die Crewmitglieder lieber krank zum Flug gehen, als durch ihre Krankschreibung den Sozialplan für ihre Kolleginnen und Kollegen zu gefährden. «Wir fordern die Geschäftsführung der Air Berlin/Belair auf, verantwortlich mit den Mitarbeitern umzugehen und deren Existenz und Zukunft nicht zum Spielball rosaroter Managerträume zu machen.»

Die Bitte um eine Stellungnahme der Geschäftsleitung der Air Berlin zu den von der Gewerkschaft Verdi geäusserten Vorwürfen blieb gestern bis Redaktionsschluss in Berlin hängig. Und auch eine entsprechende Anfrage bei der hiesigen Gewerkschaft Aeropers in Kloten blieb bis Redaktionsschluss unbeantwortet. (Zürcher Unterländer)