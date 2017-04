Die «Airport-City» soll Antworten auf das «Opfiker Paradox» liefern

Im Gebiet Rohr/Platten wohnen heute etwa so viele Menschen, wie in Weiach; rund 2500. Das Stadtquartier von Opfi­kon umfasst eine Fläche von rund 160 000 Quadratmetern und wird im Süden durch die Glatt, im Wes­ten durch die Bahngleise und im Osten durch die Zentrumsachse der Schaffhauserstrasse begrenzt. Geprägt von Mehrfamilienhäusern aus den 50er- und 60er-Jahren, die sich mit Reihenhäuschen abwechseln, weist das Gebiet einen überdurchschnittlich hohen Ausländeranteil (weit über 60 Prozent) aus. Nun ist das Quartier aus einem ganz bestimm­ten Grund seit Jahren ­Thema für alle kommunalen und kantonalen Siedlungsstrategen: Es liegt derart nahe an der Pistenschwelle 16/34, dass es punkto Flug­lärm nicht nur innerhalb der Abgrenzungslinie, sondern sogar innerhalb des Perimeters liegt, den der Zürcher Fluglärmindex (ZFI) rot ausgemalt hat; Prädikat: «Alarmwert überschritten».

Während Abgrenzungs­linie und überschrittene Immissionsgrenzwerte bedeuten, dass kaum mehr zusätzliche Wohnnutzung möglich ist, sind die Bestimmungen für Alarmwertgebiete noch restriktiver. «Im Grunde heisst das: Der Kanton will, dass man dort eigentlich überhaupt nicht mehr wohnt», erläuterte Opfikons Bauvorsteher Bruno Maurer, als er dem Stadtparlament Anfang Woche die Kernideen des Entwicklungsprogramms «Airport-City» (Ausgabe vom Dienstag) präsentierte. «Was aber seit einigen Jahren passiert, ist, dass die Bevölkerung innerhalb des Quartiers sogar zunimmt, weil für zwei Personen, die ausziehen, fünf einziehen.» Und hier bestehe die Gefahr einer Abwärtsspirale.

Hinter diesem Phänomen steht ein bestimmter Mechanismus, auf den man sich zuweilen auch unter dem Titel «Opfi­ker Paradox» bezieht: Einschrän­kende Regeln von Bund und Kanton bezüglich der Entwicklung von Wohngebieten bewirken, dass die vielen Grundeigentümer für ihre Gebäude keine Perspektiven mehr sehen und nur noch in die allernötigsten Sanierungen investieren, die Wohnungen werden (zumindest im Vergleich) günstig; in der Folge steigt der Ausländeranteil, und das Image des Quartiers wird schwierig; gleichzeitig steigt insgesamt die Zahl der Quartierbewohner. Der Staat bewirkt in der Summe faktisch das Gegenteil von dem, was er eigentlich bewirken wollte.

Alpenrock oder Opfi-Zoo

Rohr/Platten liegt mitten im geplanten Trendquartier Airport-City. Und aus Sicht der Stadt Opfikon bietet nun genau dieses überkommunale Agglo-Aufwertungs-Projekt die grosse Chance, auch für das besagte «paradoxe Quartier» in der Pistenverlängerung neue Perspektiven zu finden. Tatsächlich steht Rohr/Platten als Massnahme Nr. 4 im Ergebnis­bericht des Gebietsmanagements Airport-Region, den die Baudirektion vergangenen Montag veröffentlicht hat. Konkretes ist da allerdings noch nicht in Erfahrung zu bringen. Es heisst lediglich, dass bis Mitte 2017 ein «Entwicklungsszenario konkretisiert» und bis Ende 2017 ein «Umsetzungsinstrument festgelegt» werden soll. Inzwischen hat die Stadt Opfi­kon den Lead über die Konkretisierung der weiteren Pro­jekte übernommen, die aus den bisherigen Analysen und Arbeiten hervorgingen oder noch hervorgehen sollen. Immerhin liegen mehr als 70 Prozent des Planungsgebiets auf Glattbrugger Boden. Die Leitung übernimmt Roland Stadler, der Abteilungs­leiter Bau und Infrastruktur der Stadt Opfi­kon. Und er definiert das «Opfi­ker Paradox» etwas anders: «Es wirken einfach verschiedene Interessen: Der ZFI sagt: ‹Keine zusätzlichen Wohneinheiten›, der Kanton sagt: ‹Weniger Leute› und gleichzeitig ‹bitte verdichten› – und der Grundeigentümer sagt: ‹Nehmt mir meine tolle Mietrendite nicht weg!›», fasst Stadler die Ausgangslage zusammen. Neu sei diese Herausforderung mit Namen Rohr/Platten ­bestimmt nicht. «Die Stadt und der Kanton haben bisher einfach ­keine praktikable und für alle Seiten langfristig tragbare Lösung gefun­den.» Jetzt erhoffe man sich von der «Airport-City» als einem überkommunalen Ansatz (mit ­Zürich, Rümlang, Kloten und dem Kanton) auch eine neue Heran­gehensweise, frische Ideen. «Den Wohnanteil komplett zu streichen, so wie es der Kanton eigentlich fordert, das ist uns zu radikal», macht der Planungschef klar. «Aber ja, man soll die Art der Nutzung diskutieren.» Dabei seien aus seiner Sicht durchaus auch andere Wohnformen denkbar: gross­zügige Lofts und im Erdgeschoss moderne Architekturbüros. «Vielleicht sind mehr Büros in Kombination mit Kultur- und Freizeitangeboten eine Option – ein grosser Kinokomplex oder ein neues Alpenrock?» Aktuell gehe es dar­um, das Potenzial zu analysieren. «Am Ende muss man Grundeigentümern eine Perspektive aufzeigen, um damit wieder Investitionen in dieses Quartier zu holen.» Und wo man letztlich Wohnraum reduziere, müsse man sich auch die Frage stellen, wo man den Leuten an anderer Stelle Alternativen anbieten könne.

Lösungen, die über die Köpfe der Stakeholder hinweg entworfen würden, seien kaum realistisch, meint Stadler. Es sei denn, es kommt zu einer Radikallösung, bei der etwa der Staat alles Land kaufen und etwas ganz anderes hinstellen würde: «Ich weiss nicht, einen Zoo vielleicht oder eine Umwelt-Arena?» – nicht wahr­scheinlich, sagt Stadler. Und dennoch sind in der aktuellen Phase alle Ideen gefragt – noch wird nichts ausgeschlossen. Ewig haben die Planer indessen nicht Zeit. Denn die Sanierungsbedürftigkeit der Häuser im Quartier Rohr/Platten nimmt stetig zu, nicht ab. (Der Landbote)