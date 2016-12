Die Aula wird zum Terminal

Am vergangenen Freitag herrschte in der Aula der Kanti Bülach Betrieb wie auf einem Flughafen. Geschäftsleute im dunklen Anzug, Touristen mit viel Gepäck, Flugpersonal in schmucken Uniformen und Bodenpersonal in Overalls bevölkerten die Bühne. Die erste grosse Probe des Musicals «Terminal K» war angesagt.

Letztes grosses Projekt

Autor des Musicals ist Christoph Scherrer, Deutschlehrer an der Kantonsschule Zürcher Unterland. Obwohl kein Musicalfan hat er vor zwanzig Jahren bereits einmal ein Musicalprojekt realisiert. Nun wagt er sich – bevor er in den Ruhestand tritt – noch einmal an ein derart aufwändiges Projekt heran. Die Musik hat Andreas Forster, früher Musiklehrer an der KZU, unter Einbezug von vorhandenem Material geschrieben. Weshalb dieser Schauplatz? Scherrers Antwort auf diese Frage: «In einem Flughafenterminal kommen Menschen verschiedener Herkunft mit unterschiedlichem kulturellen und gesellschaftlichen Hintergrund zusammen. An diesem Schauplatz lassen sich unterschiedliche Charaktere und verschiedene Musikstile vom Rap über den Rock bis zur Ballade unter einen Hut bringen. Dazu kommt, dass wir in unserer Region einen Flughafen mit mehreren Terminals haben.»

Alles dreht sich um die Liebe

Zur Story von «Terminal K» sei nicht allzu viel verraten. Im Mittelpunkt steht die Liebe. Ausgehend von Mani Matters «Heidi mir wei di beidi» hat Scherrer eine Geschichte gesponnen mit und um Menschen, wie man ihnen täglich in einem Terminal begegnet. Im Mittelpunkt stehen eine selbstbewusste Pilotin, ein umschwärmter Flugkapitän und ein schüchterner Wägelischieber. Wie sich die Geschichte entwickelt und wie sie ausgeht, wird man bei der Premiere am 1. Februar erfahren. Scherrer, ausser Autor auch Regisseur und Co-Produzent, ist seit zwei Jahren an der Arbeit. Die Proben haben nach den Sommerferien begonnen. Gut 100 Schülerinnen und Schüler sind als Schauspieler, Musiker, Tänzerinnen, Chorsänger oder Techniker am Projekt beteiligt. Beim musischen Profil ist an der KZU die Mitwirkung im Chor obligatorisch. Für das Musicalprojekt sind Zuzüger aus anderen Profilen dazu gestossen. Temperamentvoll dirigierte Scherrer, unterstützt von den Choreografinnen Monika Aellen und Rahel Bosshard, die Mitwirkenden durch die Szenen.

Improvisation gefragt

Klar, dass bei dieser Bühnenprobe, bei der erstmals die Szenen des ersten Aktes zusammengefügt wurden, nicht alles auf Anhieb klappte. Flexibilität war angesagt. Als in einer Szene nicht alle Chorsänger ihren Platz auf der Bühne während des Intros des Orchesters erreichten, lösten der Regisseur und die musikalische Leiterin Brigitte Leutenegger das Problem, indem sie das Intro von vier auf acht Takte verlängerten. Weshalb er mitmacht, erklärte einer der Hauptdarsteller, der 17-jährige Johannes, wie folgt: «Ich mache schon zum dritten Mal bei einem Musikprojekt mit. Dass ich beim Casting so zu überzeugen vermochte, dass ich meine Wunschrolle erhielt, freut mich riesig.» Als grösste Schwierigkeit bezeichnete er das Zusammenspiel von so vielen Leuten. Die gleichaltrige Vivianne ist von ihrer Tanzlehrerin motiviert worden, im Tanzensemble mitzuwirken. Vor Publikum zu tanzen, darauf freue sie sich. Im Moment habe sie noch Mühe damit, dass die Musik teilweise live gespielt werde und dadurch jedes Mal ein wenig anders töne. Mit der im Grundtenor positiven Feststellung «Ein paar Sachen sind schon sehr gut, ein paar Sachen sind auf gutem Weg und ein paar Sachen sind noch überhaupt nirgends» entliess Christoph Scherrer sein Ensemble in die Weihnachtsferien.



Die Aufführungendes Musicals «Terminal K» finden in der Aula der Kantonsschule Zürcher Unterland in Bülach statt und zwar am 1., 3., 4., 7. und 8. Februar, jeweils 19.30 Uhr, sowie am 5. Februar, 17 Uhr. Der Vorverkauf beginnt am 9. Januar über www.terminalk.ch. Abendkasse jeweils eine Stunde vor Beginn. (zuonline.ch)