Die Eigentalstrasse wird definitiv wieder geöffnet

Verkehrsverbindung vs. Naturschutzgebiet - das Hin und Her um die Nutzung der Eigentalstrasse hat ein Ende gefunden. Der «Runde Tisch» der Gemeinden Nürensdorf, Oberembrach und Kloten, unter Mitwirkung der betroffenen kantonalen Ämter mit verschiedenen Interessensgruppen, hat Lösungen gebracht:

Die Eigentalstrasse wird saniert und wieder geöffnet. Zugleich soll aber auch die Beeinträchtigung der Naturschutzgebiete reduziert werden. Darum wird die Strasse künftig während drei Zeitperioden pro Jahr für den motorisierten Verkehr gesperrt sein. Zudem wird die Geschwindigkeit auf Tempo 60 reduziert und ein Lastwagenverbot signalisiert.

Nach Ablauf von zehn Jahren seit der Wiedereröffnung wird die Strasse, soweit sie keine Erschliessungsfunktion hat, endgültig für den motorisierten Verkehr geschlossen und auf ihrem Trassee eine Radwegverbindung erstellt.

Eröffnung erst im August

Das von den drei Gemeinden im März 2017 festgesetzte Sanierungsprojekt ist in diesen Tagen rechtskräftig geworden, weshalb die Sanierungsarbeiten in den nächsten Wochen durchgeführt werden können, wie es in einer Mitteilung heisst. Je nach Witterung werden die Arbeiten voraussichtlich wenige Tage vor der Sommersperrung abgeschlossen werden.

Die drei Gemeinden haben sich deshalb entschlossen, dass die Eigentalstrasse vor der zweimonatigen Sperrung nicht mehr für wenige Tage in Betrieb genommen werden soll. Dies würde die Benutzer der Strasse nur unnötig verunsichern und verärgern. Die Eröffnung ist deshalb am Mittwoch, 2. August 2017, vorgesehen.

