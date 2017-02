Die Firma Eberhard muss Bazo-Unterlagen offenlegen

Lange Zeit war das Bodenannahmezentrum Oberglatt (Bazo) der Eberhard Unternehmungen in den Schlagzeilen. Täglich gelangten 500 Tonnen Material aus Kölliken per Bahn in die Halle, die eigens für den Aushub aus der Aargauer Sondermülldeponie gebaut wurde und im Herbst 2010 ihren Betrieb aufgenommen hatte. Immer wieder beklagten sich Anwohner über Gestank, der aus der Halle ausgetreten sein soll.Mittlerweile ist es um die Halle ruhig geworden. Zum einen hat die Firma Eberhard Massnahmen getroffen, um das Geruchsproblem in den Griff zu bekommen. Zum anderen ist die Behandlung von Material aus Kölliken seit letzten Mai Geschichte.

Geschäftsgeheimnissesollten geschützt werden

Auch wenn das Bazo augenscheinlich die Gemüter der Bevölkerung nicht mehr gross beschäftigt, so mussten sich die Juristen dennoch mit dem Thema auseinandersetzen. Grund dafür ist eine Person, die 2013 Einsicht haben wollte in sämtliche Baubewilligungen inklusive der Umweltverträglichkeitsprüfung, die für den Bau und den Betrieb des Bazo nötig waren.

Der Oberglatter Gemeinderat lehnte das Gesuch ab, der Bezirksrat Dielsdorf hiess jedoch den Rekurs des Gesuchstellers gut. Auch das Amt für Wirtschaft und Arbeit gab dem Gesuch nach Einsicht in die Unterlagen statt. Dies missfiel jedoch den Bazo-Betreibern, die den Fall bis ans Bundesgericht weiterzogen. Gemäss dem nun erschienenen Urteil verlangten die Betreiber Folgendes: Dem Gesuchsteller sei lediglich ein eingeschränkter Informationszugang zur Baubewilligung, zur Umweltverträglichkeitsprüfung und allenfalls zum Umweltverträglichkeitsbericht samt Anhängen zu gewähren. Diese Dokumente seien wie von ihnen markiert einzuschwärzen beziehungsweise die Beilagen teilweise nicht zugänglich zu machen. Grund: Die Betreiber sähen insbesondere darin eine Gefahr, dass ihr betrieblicher Erfolg beeinträchtigt und Geschäfts- und Fabrikationsgeheimnisse offenbart werden könnten.

Das Bundesgericht wies allerdings die Beschwerde der Firma Eberhard ab. Unter anderem wird im Urteil damit argumentiert, dass ein grosser Teil der Dokumente im Rahmen des Baubewilligungsverfahrens bereits öffentlich aufgelegt wurde und von jedermann eingesehen werden konnte. Auch sind laut dem Urteil aufgrund der Informationen in den Unterlagen keine verbindlichen Rückschlüsse auf konkrete Verarbeitungsschritte oder -details möglich.

Das Bundesgericht gewichtete daher das durch das Öffentlichkeitsprinzip statuierte Interesse an der Transparenz höher, zumal «ein massgebliches öffentliches Interesse daran besteht, zu erfahren, wie mit bei der Abfallbehandlung freigesetzten Schadstoffen oder anderen im Verarbeitungsprozess eingesetzten, gefährlichen Chemikalien umgegangen wird».

(Zürcher Unterländer)