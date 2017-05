Die Glattfelder wollen einen Doppelkindergarten bauen

Das Glattfelder Stimmvolk hat den Bau eines Doppelkindergartens am Leuengässli angenommen. Sie haben einen Kredit in der Höhe von 2,4 Millionen Franken für das Projekt genehmigt.

Gemeinderat suchte alternative Standorte

Das Geschäft war an der Gemeindeversammlung von vergangenem Dezember vorberaten worden. Der Hintergrund für das Projekt ist, dass der Kindergarten an der Friedhofstrasse saniert werden muss. Im Verlauf der Planung zeigte sich, dass ein Doppelkindergarten notwendig ist. Aufgrund der hohen Kosten von 2,7 Millionen Franken und der geringen Platzverhältnisse suchte der Gemeinderat nach alternativen Standorten.

Ein möglicher Standort im Gebiet Weberei wurde verworfen, weil er ebenso teuer zu stehen käme wie ein Neubau an der Friedhofstrasse, die Parzelle aber kleiner sei als diejenige am Leuengässli. Ausserdem sei der Grundstücksverkauf von seinem Eigentümer Oskar Meier an fragwürdige Bedingungen geknüpft worden. Der Bauunternehmer habe unter anderem verlangt, dass zunächst sämtliche geplanten Gebäude auf der Parzelle bewilligt werden müssen, bevor er das Land verkaufe.

Finanzprüfer waren gegen Projekt

Die Rechnungsprüfungskommission (RPK) stellte sich im Dezember gegen den Antrag des Gemeinderats, das Volk über das Projekt am Leuengässli befinden zu lassen. Sie verlangte, dass die Behörde eine Alternative vorlegt, weil die Kosten zu hoch seien. Der RPK-Antrag scheiterte jedoch mit 113 Nein-gegenüber 35 Ja-Stimmen.

Von den für die gestrige Abstimmung total 1365 eingegangenen Stimmrechtsausweise wurden 225 in die Urnen geworfen, 1116 gingen brieflich ein. 14 Stimmberechtigte vergassen, den Ausweis zu unterzeichnen. (Zürcher Unterländer)