Die Kaffeeweltschätzt Produkte aus Embrach

Der bald 65-jährige Martin Zollinger wirkt ausgesprochen munter. Man könnte jetzt vermuten, das läge an den bis zu 15 Tassen Kaffee, die er täglich konsumiert. Aber das wäre wohl zu einfach. Der Oberembracher ist eben ein beweglicher Typ, ein Unternehmer aus Leidenschaft.

Bei ihm muss immer etwas laufen. Zwar wird er sich bald altershalber von seiner «Awimac» trennen, doch selbst im Ruhestand wird er als Schönwettervelofahrer die Trails unsicher machen, Modelleisenbahnen bauen und sich auch schon mal beim Curlingspielen aufs Glatteis begeben. Beruflich hat er Letzteres nie gemacht.

Lange Reparaturzeiten

Martin Zollinger lernte – ganz solide – Maschinenmechaniker, absolvierte das Technikum in Winterthur und die Handelsschule in Zürich-Oerlikon. Während dieser Zeit jobbte er in der Werkstatt von Max Hugentobler in Zürich-Seebach. «Hier entstand 1972 die wohl erste vollautomatische Kaffeemaschine der Welt.

Vorher gab es nur Kolbenmaschinen und erst 20 Jahre später tauchten Vollautomaten für Privathaushalte auf», erzählt Zollinger. Er wirkte bei der Entwicklung des rund 350 Kilo schweren Ungetüms mit und machte den Service. «Eine Stunde Betrieb, 30 Minuten Reparatur», berichtet er. Die komplexe Technik steckte eben erst in den Kinderschuhen. Bei den ­Kol­bengeräten musste man damals die Siebe des Brühsystems abmontieren und dann in der Werkstatt mit Bunsenbrennern erhitzen, um danach das festgesetzte Kaffeefett zu entfernen.

Dieses macht den Kaffee sauer und bitter. Schon beim ersten Brüh­vorgang bildet sich ein Fettfilm, wächst bei jeder Kaffee­ausgabe und wird mit der Zeit ranzig. Der Geniesser vermisst dann Schäum­chen und Aroma. «Schrubben war mühsam. Es musste doch eine andere Möglichkeit für die Reinigung bestehen», dieser Gedanke liess Martin Zollinger nicht mehr los.

Ein folgenreicher Entschluss

Er war deshalb begeistert, als 1976 ein Schweizer Chemiker die wohl ersten Kaffeereinigungsprodukte der Welt auf den Markt brachte. Das Pulver direkt in die Brüheinheit geben, nach 45 Sekunden ist der Fall erledigt. Als 1999 das Unternehmen zum Verkauf stand, übernahm Zollinger das Produkt, integrierte es in die Firma Faeka Chemie GmbH und liess es patentieren.

Die Firma Faeka beschäftigte sich mit der Reinigung und Entkalkung von Kaffeemaschinen sowie der Reinigung von Milchverarbeitungssystemen. Zollinger entwickelte die Produkte weiter. So machter zum Beispiel aus dem Pulver Tabletten, weil diese leichter zu dosieren und punktgenauer im Gerät zu platzieren sind. Er schrieb auch Gebrauchsanweisungen für Privathaushalte und erschloss sich so den Zugang zum boomenden Markt.

Streng geheimes Rezept

Doch Wachstum um jeden Preis? «Nein. Die Umwelt und die Menschen sind mir wichtig. Deshalb sind die Tabletten phosphatfrei. In Blister abgefüllt werden sie im Arbeitszentrum für Behinderte (AZB) in Strengelbach», betont er. Herstellen lässt Martin Zollinger die Tabletten im soge­nannten Lohnherstellverfahren gemäss einer streng gehüteten Rezeptur. Die befüllten Blister gelangen von Strengelbach per LKW zum Embraport.

Dort werden sie, an einer von Martin Zollinger und seinem Sohn Adrian eigens dafür konstruierten Maschine versandfertig gemacht. Awimac exportiert in 26 Länder. Das bedeutet 26 verschiedene Kartönchen und Gebrauchsanweisungen, die im Gebäude E des Embraports gleich 250 Quadratmeter zum Teil mehrstöckige ­Lagerfläche belegen. «Auf dem Weltmarkt zählt zwar schon der Preis, aber ich stelle fest, dassdie Kunden Schweizer Qualität schätzen», sagt er.

Was nach einer problemlosen Erfolgsgeschichte klingt, verlief aber nicht immer so reibungslos. Zum Beispiel damals, als die ersten Tabletten in Blister abgefüllt wurden. «Eine chemische Reaktion liess die Tabletten Gase freisetzen, und die Blister zerplatzten», erzählt Martin Zollinger. Daraufhin habe man in die Ver­packung winzige Kanäle eingebracht, durch welche die Gase ihren Weg ins Freie finden.

(Zürcher Unterländer)