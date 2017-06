«Die Liquidation der Swissair ist für mich der Karrierehöhepunkt»

DIE DREI LETZTEN CHEFS DER SWISSAIR SIND AUSGEWANDERT

Vor zehn Jahren wurden alle 19 Angeklagten im Swissair-Prozess freigesprochen. Doch auch wenn ihnen im grössten Wirtschaftsprozess der Schweiz keine Straftat nachgewiesen werden konnte, zogen es die drei letzten Chefs der Swissair vor, der Schweiz den Rücken zu kehren

Dazu gehört Philippe Bruggisser. Er war ab 1997 Chef der SAirGroup und wollte dem Unternehmen zu Wachstum verhelfen, indem er ausländische Gesellschaften wie Volare, Air Littoral oder South African Airways aufkaufte. Zur Jahrtausendwende nahm die Kritik an der kostspieligen Übernahmestrategie zu, so dass er im Januar 2001 vom Verwaltungsratspräsidenten Eric Honegger entlassen wurde.

Bruggisser blieb daraufhin längere Zeit ohne Arbeit. Anschliessend war er bei diversen Fluggesellschaften im Ausland tätig. Heute lebt er in Florida und arbeitet als Berater für die Flugbranche, wie die Nachrichtenagentur sda seinem Profil auf der Plattform Linkedin entnahm.

Eric Honegger, der Bruggisser ohne Ersatz entlassen hatte, wurde vom Verwaltungsrat dazu gedrängt, den Chef-Posten zu übernehmen. So übte er während mehrerer Monate diese Doppelfunktion aus, ehe er selbst vom Verwaltungsrat entlassen wurde.

Honegger verarbeitete die Zeit nach der Entlassung sowie den Prozess in einem Buch. Darin wollte er darlegen, wie er mit «Vorverurteilung und Verdächtigung, mit Verlust von Ansehen und Freundschaften, mit Selbstzweifeln und Enttäuschungen» umgegangen sei. Seit 2012 betreibt er in Österreich ein Gästehaus. Weil in Sachen SAirGroup noch Zivilprozesse hängig seien, wolle er sich nicht mehr zum Prozess äussern, sagte er auf Anfrage der sda.



«Rettung war möglich»



Auch Mario Corti, der letzte Chef der Swissair, hat der Schweiz den Rücken gekehrt. Er übernahm im März 2001 - rund ein halbes Jahr vor dem Grounding - die Führung der Swissair und versuchte, diese wieder auf Kurs zu bringen. Im Prozess war Corti der Hauptangeklagte.

Corti äusserte sich in einer Sonntagszeitung zum Grounding: «Es bestanden und bestehen keine Zweifel, dass eine Rettung der Swissair-Gruppe auch nach den tragischen Ereignissen des 11. Septembers absolut möglich war», schrieb er. Corti wanderte bereits vor dem Prozess in die USA aus. Seit 2003 ist er in Boston als Freischaffender tätig, wie ebenfalls auf Linkedin vermerkt ist.