Die Mitte formiert sich – oder gibt auf

Licht und Schatten liegen in der Glattaler Politlandschaft nah beisammen. Während es in Bassersdorf um die CVP dunkel wird, versucht man im benachbarten Wallisellen unter tatkräftiger Mithilfe von lokalen CVP-Politikern, die politische Mitte wieder mehr ins Rampenlicht zu rücken.

Zwischen rechtskonservativ und linksalternativ gibts nämlich gemeinhin viel Platz im Parteienspektrum, nur tun sich die meisten gemässigten Kräfte auffällig schwer, diese politische Mitte auch erfolgreich zu vertreten.

Wie schwierig es sein kann, Gehör zu finden zwischen den zuweilen plakativen Lautsprechern hüben wie drüben, hat Ruth Junker erfahren. Sie war bis vor kurzem die letzte Präsidentin der Bassersdorfer CVP. Vor einer Woche hat sich die dortige Ortssektion nun aber an der letzten Generalversammlung nach 60-jähriger Präsenz in der Gemeinde selber aufgelöst.

«Aus Ermangelung neuer Mitglieder, die auch willig wären, ein Amt anzunehmen», nennt Junker einen der Gründe. «Es tut weh, aber die Zeichen der Zeit sind zu akzeptieren, ob man will oder nicht. Es war eine spannende und bereichernde Zeit.»

Ein neuer Verein für eine breitere Walliseller Mitte

Schlicht und einfach «Die Mitte» nennt sich in der Nachbargemeinde Wallisellen eine Gruppe von Leuten, die gemässigten Ideen zum Durchbruch verhelfen will. An vorderster Front mit dabei ist der ehemalige Schulpräsident und jetzige Kirchenpflegepräsident der katholischen Pfarrei, Hanspeter Kündig. Er ist ein CVP-Mann und mit dem Vorhaben, einen neuen Verein zu gründen, nicht alleine.

So spricht die neue Walliseller Mitte auch Parteilose oder BDP- sowie EVP-Sympathisanten an, wie einer Mitteilung zu entnehmen ist. Ebenfalls beteiligt ist BDP-Kantonsrätin Astrid Gut, CVP-Schulpflegerin Kathrin Wydler sowie Gemeinderat Tobias Meier Kern (ebenfalls CVP). Man wolle sich als Plattform für politisch interessierte Bürger etablieren, nicht als eigentliche Partei.

Obs gelingt und ob die stets urbaner werdende Glattaler Agglomerationsgemeinde tatsächlich etwas mittiger politisieren wird, muss sich noch zeigen. Die Gründungsversammlung des neuen Mittevereins ist auf den Mittwoch, 29. März, um 19.30 Uhr im Doktorhaus angesetzt. (Zürcher Regionalzeitungen)