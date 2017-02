Die Nutzen der Schrift erfahren

Auf der Leinwand läuft ein Trailer rund um den Buchdruck der Bibel. In der vordersten Reihe sitzen lange vor Beginn einige junge Leute. Der Pfarrer – ohne Talar dafür im Anzug nicht von den anderen Kirchbesuchern zu unterscheiden – begrüsst seine Gäste. Die Anwesenden plaudern wie bei einem Konzert miteinander und berichten von ihren Sonntagserlebnissen mit der Familie.

In einer Ecke besprechen die drei Bandmusiker zusammen mit dem Kantor die Stücke für den Gottesdienst. Würden kurz vor sechs Uhr nicht die Glocken zum Gottesdienst einläuten, man hätte nicht den Eindruck, in einer Kirche zu sitzen. Und das ist auch beabsichtigt. Viermal jährlich lädt die reformierte Kirche zu einem zeitgemässen Abendgottesdienst mit moderner Musik und Multimedia sowie einem Gastredner ein.

Geschriebenes verstehen

An diesem Abend referiert Urs Moser über das Grundrecht, lesen und schreiben zu können. Obwohl sich Moser bis anhin in der nationalen Projektkommission zur PISA-Studie lediglich um das Messen der Lese- und Schreibfähigkeit der Jugendlichen kümmerte, erkennt er in den Reformationsbemühungen dieselben Bildungsziele. Denn einer der vier Reformationsvorsätze heisst «sola scriptura» – nur die Schrift zählt. Und der Zugang dazu geht nicht nur über die Fähigkeit, lesen und schreiben zu können, sondern sie auch zu verstehen.

Weder Tradition noch eigene Interpretation, sondern das geschriebene Wort hat Gültigkeit. Ein 500-jähriges Reformationsziel, das bis heute nicht an seiner Aktualität und Dringlichkeit eingebüsst hat. «15 bis 20 Prozent der Schweizer Jugendlichen verstehen einen längeren Text nicht», gibt der Universitätsprofessor die Erkenntnisse aus der PISA-Studie wieder.

Und das trotz neun Jahren Schulbildung. Darüber wundert sich auch Heidi Meier, 79, aus Bülach: «In der dritten Klasse konnten wir alle schon sehr gut lesen.» Ihre Kollegin Renée Iselin, 84, sieht an ihren Enkeln, dass dies heutzutage keine Selbstverständlichkeit ist: «Einer meiner Enkel liest schon Bücher während der andere Nachhilfe im Lesen braucht.»

Christliches Grundrecht

«Wer lesen kann und den Text auch versteht, der kann sich eine eigene Meinung bilden. Dadurch wird man ein mündiger Staatsbürger, kann ein selbstbestimmtes Leben führen und ist gegen Manipulationen von Politik und Kirche gefeit. Das haben bereits die Reformatoren erkannt, wollten sie doch allen unabhängig von Status und Geschlecht die Heilige Schrift zugänglich machen», referiert Moser.

So eliminiere man die religiöse Unmündigkeit und reduziere die Machtstellung der Kirche. Noch heute sei es die Aufgabe des Staates, grundlegende Lesekompetenz auch Bildungsschwachen zu ermöglichen – das sei sozial gerecht und alles andere ein Missstand. «Wer den Nutzen der Schrift erfährt, der kann alles tun, was gut und richtig ist», zitiert Urs Moser aus dem Paulus-Brief. Was damals revolutionär war, ist heute zeitgemäss – aber nicht selbstverständlich.

(Zürcher Unterländer)