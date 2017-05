Die Parlamentshürde für das Zentrale Verwaltungsgebäude

Bis zu einer Summe von 5 Millionen Franken kann das Bülacher Stadtparlament über einmalige Investitionen entscheiden. Wenn für das geplante Zentrale Verwaltungsgebäude (ZVG) ein Verpflichtungskredit von 27,9 Millionen Franken gesprochen werden soll, so wird zwingend das Bülacher Stimmvolk das letzte Wort haben.

Trotzdem wird am 22. Mai zunächst der Gemeinderat über die Vorlage befinden. Bereits 2014 hatten die Bülacher an der Urne den Standort Sechtbach (bei der Stadthalle) dem vom Stadtrat vorgeschlagenen Standort Herti (beim Bahnhof) vorgezogen. Mit dem Standortentscheid war freilich noch kein Geld für den Bau gesprochen. Dieser Grundsatzentscheid steht erst jetzt an. Bislang kann das Vorhaben kaum als wirklich umstritten gelten, zumal noch keine von Bülachs Ortsparteien als aktive Opposition in Erscheinung getreten wäre; allerdings waren die Kosten durchaus Gegenstand von Diskussionen.

So hat etwa die Fraktion der SVP/EDU schon mehr als einmal auf die Einhaltung des vom Stadtrat selbst auferlegten Investitionsplafonds (120 Millionen Netto­investitionen in acht Jahren bzw. durchschnittlich 15 Millionen pro Jahr) gepocht – eine als Schuldenbremse gedachte Limite, die im aktuell «gültigen» 8-Jahres-Horizont (Jahre 2013 bis 2020) um 45,9 Millionen Franken überschritten ist.

Die Befürworter des ZVG und insbesondere die Stadtregierung argumentieren derweil mit den Kosten, die gegenüber der heutigen, dezentralen Lösung eingespart werden könnten; mittelfristig sind das gemäss Stadtrat rund eine Million Franken jährlich.

Tagesschulen und Wydhof

Abgesehen vom ZVG-Kredit wird sich der Bülacher Gemeinderat vorwiegend mit politischen Vorstössen zu beschäftigen haben. SP-Gemeinderat Werner Oetiker wird seine Motion begründen, mit der er ein Konzept für Tagesschulen auf Primarschulstufe verlangt. Andres Bührer (BSB) wird seinerseits eine Interpellation begründen, die vom Stadtrat Auskunft über die Zukunft städtischer Publikationen verlangt.

Im weiteren Verlauf der Sitzung sind die Antworten des Stadtrats auf drei weitere Vorstösse traktandiert. Darunter auch die bereits Mitte März veröffentlichte Antwort der Stadtregierung auf eine Interpellation der SP in Sachen Wydhof; im Zusammenhang mit dem von der Stadt 2013 für 2,1 Millionen Franken erworbenen Gehöft waren Unstimmigkeiten ans Licht gekommen, die zu einer schriftlichen Rüge an den zuständigen Stadtrat Willi Meier führten; letztlich kam der Stadtrat zum Schluss, dass beim Wydhof «eine Wirtschaftlichkeit ausgeschlossen» sei. (Zürcher Unterländer)