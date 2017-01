Die Partie Einheitsgemeinde Höri endet in einer Patt-Situation

Für die laufende Legislaturperiode hat sich der Gemeinderat von Höri unter anderem auch das Ziel gesetzt, die Einführung einer Einheitsgemeinde sorgfältig zu prüfen. Dies geschah an einem gemeinsam mit der Schulpflege durchgeführten Workshop, der zwar bereits im November stattfand, dessen Resultat aber erst jetzt bekannt gegeben wurde. Fazit: Vorläufig wird es in Höri keine Einheitsgemeinde geben.

Fusion nein, Kooperation ja

Die Primarschulpflege entscheidet sich gegen die Einheitsgemeinde, strebt aber eine verstärkte Zusammenarbeit mit der politischen Gemeinde an. «Mit dem Verzicht auf eine Einheitsgemeinde soll auch in Zukunft vermieden werden, dass Bildungsausgaben mit anderen Ausgaben in Konkurrenz treten», heissts in der Mitteilung. Damit solle der hohe Stellenwert der Schulqualität betont werden.

Zudem sei noch offen und am Bundesgericht hängig, ob die Sekundarschulgemeinde Bülach mit den Gemeinden Bachenbülach, Bülach, Hochfelden, Höri und Winkel aufgelöst werden müsse oder nicht. Zunächst müsse klar sein, was das für die Höremer Sekundarschüler bedeute.

Dennoch möchte die Höremer Primarschulpflege «die Vorteile einer Einheitsgemeinde realisieren», heissts weiter. Auch ohne Zusammenschluss soll die Kooperation in der Jugend- und Sozialpolitik verstärkt werden. Die Höremer «Attraktivität als Wohn- und Arbeitsort und damit unsere Standortqualität» könne gemeinsam besser gefördert werden.

Verbesserungspotenzial sieht die Schulpflege auch in der Bewirtschaftung der Liegenschaften beider Güter und in der Gesetzgebung, insbesondere bei der bevorstehenden Revision der Gemeindeordnungen.

Bedauern, aber kein Zwang

«Der Gemeinderat bedauert den Entscheid der Primarschule, möchte die Einheitsgemeinde jedoch nicht erzwingen und hätte ein gemeinsames Angehen ohne äusseren Zwang des festgelegten Legislaturzieles begrüsst», lautet das Fazit des Gemeinderats. Die Vorteile der Einheitsgemeinde sieht die politische Behörde darin, dass die Koordination der gesamten Gemeindepolitik auf ein gemeinsames Ziel hin möglich wäre. «Dazu gehören nicht nur die Finanz- und die Steuerpolitik, sondern genauso die Sozial- , Jugend-, Liegenschaftspolitik, usw.»

Die Höremer Primarschule würde weiterhin für alle Belange der Schule zuständig bleiben, würde aber durch den Einsitz des Schulpräsidenten im Gemeinderat an Einfluss gewinnen. «Dies wäre für die Schulpolitik von erheblichem Vorteil», schreibt der Gemeinderat von Höri. Die Anliegen der Schule würden nämlich im Gemeinderat einen höheren Stellenwert erhalten. Die pädagogischen Belange, also die Bildung als Hauptaufgabe der Schule, würden jedoch bei der Schulpflege verbleiben, während sie von den nicht-schulischen Aufgaben entlastet würde, argumentiert die Exekutive der politischen Gemeinde.

Götz kennt beide Seiten

Einen weiteren Vorteil der Einheitsgemeinde sieht der Gemeinderat darin, dass die Bevölkerung einen klaren Ansprechpartner hätte: für Schulisches die Schulpflege, für die restlichen Anliegen den Gemeinderat. Auch könnten die Gemeindeversammlungen effizienter ablaufen. Im weiteren verweist die politische Exekutive darauf hin, dass auch der Kanton Einheitsgemeinden generell favorisiere und finanziell belohne.

Schliesslich wirft der Gemeinderat auch das Argument in die Wagschale, dass Roger Götz, der heutige Gemeindepräsident, früher Primarschulpräsident war und deshalb beide Perspektiven einbringen kann. Götz erkenne «die Vorteile und den Sinn der Einheitsgemeinde.» (Zürcher Unterländer)