Die Schauspieler zeigen ihr wahres Gesicht

Auch wenn Julian seine Rolle des Henri Dujardin noch in einer orange leuchtenden Baumeisterhose probt, soll die Szene mit Sophia, die ihrerseits Marie-Agnes Devignac mimt, in eleganter französischer Stimmung der 1920er-Jahre daherkommen. Der Text mit entsprechendem Accent fliesst, die Gesten sind gross und dramatisch – bis Julian aus Versehen den Tee verschüttet und seine Kollegin ordentlich nass wird.

Empört spickt sie auf, und sogleich eilen die Regisseurin, ihre Assistentin und der Kostümbildner auf die Bühne. Die Tee-Sequenz wird abgeändert, ruft die Regieassistentin der Technik hinter der Bühne mit einem scheppernden Megafon zu, ehe die Spieler die Szene nochmals von vorn beginnen.Nein, das eben Beschriebene entstammt nicht einer realen Probe, sondern ist der Beginn des diesjährigen Stücks der Hardbühne Embrach.

Die Faszination, in eine Rolle zu schlüpfen

In der 25-jährigen Jubiläumsproduktion «Tee, Zitrone oder ohne» versucht eine Gruppe extravaganter Schauspieler ein Stück einzustudieren, wobei es zu zahlreichen Eifersüchteleien und Katastrophen kommt. Die harmoniebedürftige Regisseurin Klara reagiert völlig überfordert, und so nehmen die Spieler das Stück bald selbst in die Hand. Doch bald zeigt sich, dass Spielerin Sophia nicht die einzige Diva in der Truppe ist.

Unglaublich lustig, dynamisch perfekt inszeniert ist dieser Einblick ins Theaterleben, und allzu mitreissend ist der Schwung, mit dem die Darsteller der Hardbühne ihn spielen. «Wir haben viele der Momente im Stück auch schon bei uns im Verein erlebt», verrät Urmitglied Susi Konrad, welche die Regieassistentin Theres verkörpert. Konrad hatte bereits in der Theatergruppe Embrach, dem Vorläufer der Hardbühne, mitgespielt und weiss somit aus 30 Jahren Bühnenleben zu erzählen. Auch nach all den Jahren sei sie immer noch fasziniert davon, in eine andere Rolle zu schlüpfen. «Im normalen Leben muss ich ständig brav und lieb sein, während ich auf der Bühne die Sau rauslassen kann. Dank dem Theaterspielen fühle ich mich daher deutlich ausgeglichener.»

Auch für Hanspeter Stählin, der seit nun genau 10 Jahren als Vereinspräsident amtiert, ist das Theater sehr wertvoll; für die Hardbühne reist er sogar extra aus dem Aargau nach Embrach. «Besonders freut es mich, dass wir solch ein treues Publikum haben», sagt er und freut sich über den Erfolg der letzten Jahre; wegen seiner Verkörperung eines Coiffeurs werde er heute noch auf der Strasse erkannt. Nach den Aufführungen wird der Verein sein 25-Jahr-Jubiläum mit allen Mitgliedern, Partnern und Helfern in den Kammerspielen Seeb feiern.

Mit viel Liebe zum Detailinszeniert

Im Stück mimt Stählin den narzisstischen Schauspieler Richard, der dem Protagonisten Julian (Michael Gut) unaufhörlich Verbesserungsvorschläge macht und sich einen Konkurrenzkampf mit den Kolleginnen Sophia (Marion Goede-Rutschi) und Dominique (Silvia Guggisberg) liefert.

Mit viel Liebe zum Detail und dramaturgischer Präzision hat Regisseurin Stephanie Signer das Lustspiel inszeniert. «Auch wenn das Stück lüpfig ist, zum Lachen und Geniessen gedacht ist, haben wir uns während der Proben stark mit der Psychologie der Rollen auseinandergesetzt.» An der Hardbühne schätze sie vor allem das grosse Engagement und die unermüdliche Spiellust. Letztere dürfte auch das Premierepublikum einmal mehr in den Bann ziehen, wenn Julian und Sophia zum wiederholten Mal die Tee-Szene proben: «Zitrone oder ohne?» (Zürcher Regionalzeitungen)