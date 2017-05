Die Stadt erhält ihr Asyl-Zentrum

Für 7,7 Millionen Franken erhältdie Stadt Bülach einen viergeschossigen Neubau für die Unterbringung von Flüchtlingen und Asylsuchenden. Mit 55,8 Prozent Ja-Stimmen hat das Stimmolk dem entspechenden Antrag der Stadtregierung gestern zugestimmt. Die Stimmbeteiligung lag bei 43,6 Prozent.

Während sich die Mehrheit der Bülacher Ortsparteien für den Bau ausgesprochen hatte, stellte sich insbesondere die SVP gegen das Vorhaben. Mit 577 Stimmen Differenz fiel das Ergebnis verhältnismässig knapp aus. «Wir sind schon davon ausgegangen, dass unsere Chancen etwa bei 50 Prozent liegen würden», sagte SVP-Parteichef Hans Schmid gestern in einer ersten Reaktion. Überraschend komme das Ja also nicht, «das sind eben die Zeichen der Zeit». Selbstverständlich akzeptiere man den Entscheid des Bülacher Stimmvolkes.

Sozialvorsteher Ruedi Menzi (SVP) zeigte sich erfreut über den positiven Ausgang. «Wir haben erwartet, dass der Entscheid eher knapp sein würde», sagte er gestern, «vor allem weil die Gegner das Projekt als ‘massiv’ bezeichneten und versuchten, das Zentrum als einen Konfliktherd darzustellen.» Langfristig aber sei das Zentrum Müliweg die richtige Lösung, «ganz einfach weil uns die Füchtlings- und Asylthematik noch lange beschäftigen wird».

Baubeginn im nächsten Jahr

Gemäss Planung soll das Gebäude nun bis Herbst 2019 bezugsbereit sein und die bisherigen Provisorien (Containerbauten und Mietverträge) ersetzen. Davon erhofft sich die Stadtregierung einerseits finanzielle Einsparungen; andererseits sollen die Asylsuchenden einfacher und professioneller betreut werden können, wenn sie an einem zentralen Ort untergebracht werden.

Das Zentrum ist als Zweckbau mit vier Vollgeschossen konzipiert und soll insgesamt 181 Personen eine Unterkunft bieten; konkret werden 70 Zweier, 3 Dreier-. und 8 Viererzimmer realisiert. Hinzu kommen Verwaltungsräume mit Büroarbeitusplätzen, acht Aufenthaltsräume, Kleinküchen und Nasszellen.

Das nun abgesegnete Projekt stellte bereits den dritten Anlauf des Stadtrats für eine Asylunterkunft dar. Ein erstes Vorhaben (100 Plätze für 5,1 Millionen Franken) legte der Stadtrat im Januar 2013 auf Eis, weil man mögliche Veränderungen in der Bundesasylpolitik abwarten wollte. Am zweiten Vorschlag, der vom Februar 2015 (136 Plätze für 7 Millionen Franken) übte das Bülacher Stadtparlament derart heftig Kritik, dass der Stadtrat das Projekt schliesslich zur externen Überprüfung zurückzog.

Inwiefern der positive Ausgang an der Urne eine Signalwirkung für andere mittelgrosse Gemeinden darstellen wird, ist noch offen. Tatsächlich haben Abstimmungen für Asyl-Neubauten auf kommunaler ebene (noch) relativ selten. Gleichzeitig erfüllen viele Gemeinden ihre Pflichten zur Unterbringung von Asylsuchenden mit dezentralen Miet- oder Containerlösungen, was langfristig die kostspieligere Lösung darstellt.

Dass mit eigens auf Asylsuchende ausgelegten Bauten Betriebskosten eingespart werden können war selbst bei vielen Gegnern der Vorlage nicht umstritten – Gleichzeitig kritisierte die Volkspartei, dass mit definitiven (also nicht-provisorischen) Gebäuden langfristig gültige Fakten geschaffen würden, obschon heute niemand wisse, wie sich der Bedarf an Wohnraum für Flüchtlinge in den nächsten Jahren entwickeln wird. (Zürcher Unterländer)