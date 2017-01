Die neuen Chancen für den ersten Eindruck

Die Zeile entstammt einer 2012 auf Youtube hochgeladenen Schöpfung des Rappers «Big Regel», der sich damals noch «Run-L» nannte: «In Bülach chammer au planlos dum si – mach eifach hundert mal am Tag Bahnhofrundi». Diese «Bahnhofrundi» meint den Bahnhofring um das Bülacher Herti-Quartier und den Busbahnhof, der zuweilen von jungen Automobilisten dazu genutzt wird, die Pferdestärken ihrer Fahrzeuge zur Schau zu stellen – oder aber von Fussballfans, die zu EM- oder WM-Zeiten die Nationalfahne des Siegers aus dem Wagenfenster flattern lassen.

Diese populäre Bahnhofrunde dürfte bald Geschichte sein – und das gerade nicht wegen Planlosigkeit: Die am Donnerstag präsentierten Pläne für die neue Überbauung des Herti-/Bahnhofareals heben den Rundkurs für den motorisierten Indivualverkehr schlicht auf. Zwar handelt es sich bei den Karten und Grobskizzen, die derzeit im Foyer der Stadthalle zu besichtigen sind, noch nicht um konkrete Bauprojekte, sondern erst um die Ergebnisse aus einem Studienauftrag. Doch Stadtrat Hanspeter Lienhart machte im Rahmen der Ausstellungseröffnung deutlich, dass das von der Jury zum Sieger erklärte Papier des Zürcher Architekturbüros Oester Pfenninger und der Enz & Partner GmbH sehr wohl die Grundlage für den nun zu erarbeitenden öffentlichen Gestaltungsplan darstellt.

Die Eckpfeiler der Gestaltung

«Die Idee des Studienauftrags war es, die Eckwerte für den Gestaltungsplan zu liefern», sagte Lienhart. Dabei haben sich die fünf Teams, die sich am Studienauftrag beteiligten, einerseits am bereits 2015 vom Stadtparlament genehmigten öffentlichen Gestaltungsplans Bülach Nord orientiert, andererseits habe man aber auch weitere Zielvorgaben formuliert; so mussten unter anderem Themen wie die Arealidentität, die Anordnung zusätzlicher Bauvolumen und Neubauten oder die Nutzungsverteilung, also letztlich die Frage nach Gestaltungsmöglichkeiten für die Wohn- und Geschäftsgebäude, bearbeitet werden.

Darüber hinaus war explizit auch eine Layout-Lösung für den Bushof verlangt. Die Rampen für die Linenbusse grenzen im Norden unmittelbar ans Hertiqartier und spielen planerisch deshalb eine zentraler Rolle, weil sie ohnehin um- und ausgebaut werden müssen. Der Grund: Mit der vierten Teilergänzung der Zürcher S-Bahn gibt es mehr Züge in Bülach – und in der Folge auch deutlich mehr Busverkehr. I

Im Rahmen des Studienauftrags hatte das zweiplatzierte Team (Weberbrunner Architekten AG) die Idee eingebracht, den Bushof in den Osten des Bahnhofs zu verlegen. Wie Lienhart erläuterte habe man diesen Input seitens der Jury dankbar aufgenommen und entsprechend vertiefte Abklärungen zu dieser Lösung vorgenommen. Letztlich hätten aber die Nachteile dieser «Variante Ost» überwogen – insbesondere weil sie die Bundesbahnen nötigen würde, ihren Freiverlad zu verlegen, was Kosten und zudem eine gewisse Planungsunsicherheit verursachen würde.

Bis zu neun Geschosse

Im Flächenvergleich zu den beiden nördlichen Teilgebieten von Bülach Nord, Glashütten- und Guss-Areal, fällt das Herti-Quartier kleiner aus – nichtsdestotrotz wird ihm planerisch eine zentrale Scharnierfunktion attestiert, als eine Art Bindeglied zwischen dem neuen Norden und der Innenstadt um Bahnhofstrasse, Sonnenhof und Altstadt.

Für Joëlle Zimmerli (Zimraum Raum und Gesellschaft, Zürich), die dem Beurteilungsgremium angehörte, geht es beim südlichsten Zipfel von Bülach Nord um nicht weniger als um ein neues Gesicht der Stadt. «Was man heute sieht, wenn man mit dem Zug in Bülach ankommt, steht eigentlich nicht für das, was Bülach inzwischen geworden ist.» Der durchaus urbane Charakter des Bezirkshauptorts erschliesse sich erst, wenn man sich weiter in Richtung Altstadt bewege. «Das wird sich ändern, wenn das Herti-Quartier acht- bis neungeschossige Gebäude erhält», ist sie überzeugt. «Damit wird das Areal auch optisch an Bülach Nord angebunden – und man spürt dann schon am Bahnhof, was hinter einem im neuen Norden passiert.» Insofern sei den Entwürfen von Oester Pfenninger ein entschiedenes, konsequentes Vorgehen zu attestieren, «man blickt in die Zukunft und nicht in die Vergangenheit» – Das habe die Jury gewürdigt. «Man erhält hier letztlich etwas Spezielles, und nicht ‹more of the same›.»

Plan wird öffentlich sein

Mit dem Abschluss des Studienauftrags ist der Weg nun frei für die Erarbeitung des eigentlichen Gestaltungsplans. Nicht zuletzt deshalb, weil Bahn- wie Bushof im öffentlichen Interesse stehen, wird es, im Unterschied etwa zu Glashütten- und Gussareal, für das Gebiet Herti/Bahnhof einen öffentlichen Gestaltungsplan geben. Im ersten Quartal 2017 erfolgt nun die Überabeitung des städtebaulichen und verkehrlichen Konzepts Oester Pfenninger, parallel dazu beginnt die Erarbeitung des Gestaltungsplans. (flo)