Dixie und Swing sorgen für heisse Stimmung

Rund 40 Gäste freuten sich am Sonntagmittag auf eine Matinée mit Musikern, welche so einiges im Repertoire hatten. Frisch von der Leber weg, gewürzt mit viel Witz und Charme, zeigten die sechs Herren sich von ihrer besten Seite. Bereits das Outfit mit Strohhut, dunkler Sonnenbrille, Fliege und schwarz-weissen Glanzlederschuhen verbreitete einen Hauch Amerika des letzten Jahrhunderts.

Genauso glänzend wie die Schuhe präsentierten sich Trompete und Posaune, gespielt von Bandleader Gregor Bruhin und Rolf Albisser. Mit «Lady be good» erfolgte ein mitreissender Start, bei welchem jeder der sechs Musiker sich mit einer Soloeinlage vorstellte und entsprechend Applaus kassierte. Auf «Chicago» folgte «Back home again in Indiana», bevor es mit dem Liza-Minelli-Song «Cabaret» Richtung Broadway ging. Das Publikum klatschte beim Spiritual «Down by the Riverside» begeistert mit, und auch den Profimusikern wurde es langsam zu heiss. So hatte denn niemand etwas dagegen, dass die Jackets ausgezogen wurden und es mit weiteren heissen Rhythmen weiterging.

Fünf Jahre Chicago Hot Club

«Seit fünf Jahren spielen wir in dieser Formation», erzählte Bandleader Gregor Bruhin. Dank seiner Eltern habe er sich von dieser Musikrichtung begeistern lassen. «Im Alter von 13 Jahren begann ich mit dem Trompetenspielen.» Die Band sei vor fünf Jahren nach einem Pick-up-Konzert gegründet worden. Nun proben die Musiker einmal im Monat gemeinsam. «Der Dixie-/Swingstil lebt von Improvisationen. Jedes Bandmitglied kennt die Melodie und gibt seinen persönlichen Anteil dazu.»

Rund 40 Stücke hat der Chicago Hot Club gemeinsam im Repertoire. «Dazu kommen wohl je 200 Stücke aus der musikalischen Vergangenheit jedes einzelnen Bandmitglieds.» Rolf Albisser (Posaune und Gesang) durfte letztes Jahr sein 60-Jahre-Bühnenjubiläum feiern. «Ich erinnere mich an mein erstes Engagement», erzählte er schmunzelnd. «Die Gage bestand aus einem Nachtessen, einer Stange Zigaretten und einem Zwanzigernötli.»

Silvia Eisenring ist nicht nur Gast, sondern auch Mitglied der Kulturkommission. «Diese Musik lässt bei mir nostalgische Gefühle aufkommen», erzählte die Glattfelderin. «Die Musiker strahlen etwas aus, sind ungezwungen, fröhlich, witzig und weisen gleichzeitig ein hochstehendes musikalisches Niveau auf.» Genauso angetan wie von der Musik zeigte sich die Dame von den im Angebot stehenden kulinarischen Köstlichkeiten. An diesem Konzept wolle festgehalten werden, betonte Koni Erni, Stiftungsratspräsident des Gottfried-Keller-Zentrums GKZ).

Ein letzter Spiritual liess das Publikum noch einmal so richtig mitfiebern. Aus dem vermeintlich letzten Stück wurde das zweitletzte, denn die Gäste liessen die sechs Herren nicht so schnell gehen – zu eindrücklich war ihre Musik, zu heiss waren der Groove. (Zürcher Unterländer)