Doch ein Radargerät – aber jetzt nur in Miete

Auf Klotener Strassen wird zu schnelles Fahren künftig öfters bestraft werden. Die Stadtpolizei erhält nämlich ein neues Geschwindigkeitsmessgerät, das mittels Raupen einfach zu verschieben ist. Dies geht auf einen Stadtratsbeschluss von Ende März zurück, der im Internet aufgeschaltet ist. Und zwar hat der Klotener Stadtrat kürzlich entschieden, die teure Gerätschaft zu mieten und nicht zu kaufen.

Am liebsten hätte man jedoch genau das getan. Schon 2012 und 2015 scheiterten nämlich zweimal geplante Käufe eines sogenannt semistationären Radargerätes im Stadtparlament. Jeweils eine Viertelmillion Franken waren damals im Klotener Budget aufgetaucht, was die Gemeinderäte in Rage versetzte. «Totale Überwachung», schimpfte man. Zugleich hatte die Stadtregierung 2015 bereits 50 000 Franken ins Budget gestellt – die mutmasslichen Busseneinnahmen. Beides Mal wurde die Absicht der Stadtregierung angeführt von rechtsbürgerlichen Allianzen im Parlament kurzerhand gebodigt.

Nun sieht es etwas anders aus. Da die Stadtregierung auf mieten statt kaufen setzt, ist das Parlament jetzt formell nicht mehr dafür verantwortlich und kann den Einsatz eines solchen Blitzers nicht mehr verhindern.

Gegen einen jährlichen Mietzins von knapp 30 000 Franken wird also ein neuer «Blechpolizist» inkünftig vor allem in den Wohnquartieren aufgestellt.

Blitzer oder mehr Personal

Die zuständige Sicherheitsvorsteherin im Stadtrat verteidigt das Vorhaben. «Es geht uns keineswegs um Abzocke, sondern um mehr Sicherheit in den vielen neuen Tempo-30-Zonen», sagt Priska Seiler Graf (SP).

Ausserdem habe sich der Gesamtstadtrat für diesen Weg entschieden, auch weil damit die Ressourcen des eigenen kleinen Stadtpolizeikorps besser und zielgerichteter eingesetzt werden könne. «Eine externe Studie hat uns aufgezeigt, dass wir im Optimalfall, um alle Aufgaben zu erfüllen eigentlich drei zusätzliche Polizisten anstellen müssten.» Das komme aber aus Kostengründen derzeit nicht infrage. So übernimmt der neue «Blechpolizist» für die nächsten drei Jahre die Tempokontrollen.

Dass dies Wirkung zeigt, hat man bereits im Furttal erfahren, wo die Gemeinde Regensdorf schon 2008 ein ähnliches, semistationäres Blitzgerät gekauft hatte. (Zürcher Unterländer)