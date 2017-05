Dorfchilbi hält die Tradition bewusst hoch

Gemütlich sassen die Chilbibesucher am Sonntagnachmittag an den Festbänken zusammen, liessen sich Bratwurst, Fischknusperli oder frisch gebackenen Kuchen schmecken. Die Jüngsten zog es Richtung Karussell. Stolz drehte der vierjährige Wynn Runde um Runde auf dem Motorrad, während für die Teenager die Autoscooter das Highlight des Tages waren. Bunte Luftballone wurden an Kinderhändchen gebunden, Zuckerwatte verhiess Glückseligkeit, die Schiessbude lockte bei Erfolg mit Plüschtierchen für die Liebste. Kurzum – die Chilbistimmung war perfekt.

Eglisknusperli und Grillwurst

Wie jedes Jahr waren es drei Vereine, welche den Anlass organisiert hatten. Der Männerchor sorgte mit insgesamt 45 Kilo Egliknusperli für kulinarischen Genuss, während die vier Mitglieder des Vereins Yellow Hornets für den Grillstand mit insgesamt 500 Würsten zuständig waren. «Durch familienfreundliche Preise wollen wir uns fürs Dorf und für Familien mit Kindern engagieren. Einen grossen Gewinn streben wir nicht an», betonte Vereinspräsident Silvio Spuhler.

Die Egliknusperli vom Männerchor waren einmal mehr begehrt. Markus Baur (links) und Noldi Höner hatten 45 Kilo bereitgestellt.

Der Frauenverein war als dritter mitwirkender Verein für die Festwirtschaft samt selbst gebackener Kuchen zuständig. «Wir machen schon seit vielen Jahren mit», erzählte Präsidentin Irma Frei. «Mit dem Zustupf in die Vereinskasse wollen wir unser Vereinslokal, das Wöschhüsli, erhalten.» Bereits am Freitagabend seien beim Barbetrieb im Festzelt viele Gäste verzeichnet worden. «Das Wetter hat mitgespielt.»

Seit 36 Jahren dabei

Die Tradition der Glattfelder Chilbi gehe bis in die frühen Jahre des 20. Jahrhunderts zurück, wusste alt Gemeinderat Fredi Dünki, bezugnehmend auf das Werk «D’Glattfelderchind» der Dichterin Lisel Lee, in welchem die Chilbi von damals beschrieben wird.

Genauso wie Dünki ist Harald Clouth ein treuer Besucher. «Seit 36 Jahren komme ich regelmässig an die Chilbi, um Bekannte wie Fremde zu treffen und die Stimmung zu geniessen.» Der 80-Jährige erinnerte sich an frühere Zeiten. «Der Chilbitanz im Löwen war jeweils nicht so mein Ding. Ich habe den Gang an die Bar bevorzugt.» (Zürcher Unterländer)