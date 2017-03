Dorfmusik bläst sich in die Herzen des Publikums

Die melodiösen Klänge der 18 Blasmusikanten der Dorfmusik Bachenbülach ertönen durch die Mehrzweckhalle, ein jeder der Musizierenden in zinnoberrotem Gilet und weissem Hemd oder weisser Bluse gekleidet, ganz gemäss den Farben des Bachenbülacher Wappens. Knapp dreihundert Gäste füllen die Halle. Etwa die Hälfte davon sei aus der Region, die andere komme aus weiter entfernten Gebieten bis zum Bündnerland, meint Rolf Wenger, Kassier der Dorfmusik Bachenbülach, Baritonspieler und zuständig für die Festwirtschaft.

Mit den Geschäften ist er zufrieden und auch die Zusammenarbeit mit der Männer- und Frauenriege, die sich um das Catering und den Billettverkauf kümmern, läuft gut. «Wir sind froh, dass wir uns mit den anderen Dorfvereinen so toll vernetzen können, der Blasmusig-Sunntig ist schliesslich zusammen mit der Abendunterhaltung unsere Haupteinnahmequelle.» Der Anlass fand nun schon zum 23. Mal statt. War der Saal das erste Mal lediglich knapp bis zur Hälfte gefüllt, konnte sich die Dorfmusik in den letzten Jahren jeweils einer vollen Halle erfreuen.

Neben einem gut einstündigen Auftritt der Bachenbülacher selber sind stets noch zwei Gastkapellen eingeladen. «Dieses Jahr haben wir das Glück, zwei echte Topformationen dabeizuhaben, die Blaskapelle Etzel-Kristall und Gerold’s Musikvagabunden. Da geht die Post ab, wenn die spielen!», schwärmt Wenger.

Mutter ist begeistert

Ins Schwärmen gerät auch seine Mutter Iris, wenn sie von der böhmisch-mährischen Musik und dem gelungenen Auftritt ihres Sohnes spricht. Schon seit 45 Jahren besucht die Klotenerin zusammen mit ihren Freundinnen regelmässig Blasmusikkonzerte, das volkstümliche Element gefalle ihr besonders an diesem Musikstil.

Einige der Gäste sind nicht nur Liebhaber der böhmisch-mährischen Musik, sondern spielen auch selber in einer Blaskapelle mit, so wie Andi Grüter, der mit seinem Tenorhorn gleich in zwei Gruppen mitmacht. «Es gibt mir ein gutes Gefühl, zusammen Musik zu machen, Musik, die direkt ins Herz geht. Man kann damit so vielen Leuten Freude weitergeben, deswegen mache ich das auch», meint Grüter.

Mittlerweile wohnhaft in Dällikon, tat er seine ersten musikalischen Schritte im Musikverein Regensdorf, wo er auch aufgewachsen war. In einer Blaskapelle spielt Grüter nun schon seit über dreissig Jahren. Er schätzt es, an Anlässen wie dem Blasmusig-Sunntig die Freundschaft mit seinen Musikkollegen zu pflegen und zu hören, wie sich ihre musikalische Leistung entwickelt hat.

Einige davon kennt er vomgemeinsamen Spielen, andere durch die Interessengemeinschaft der Schweizer Blaskapellen. Diese veranstaltet jährlich ein Treffen, an dem die Formationen gegeneinander antreten und sich untereinander austauschen können. Ein grosses Problem in dieser Szene sei es, den Nachwuchs zu generieren. «Die mährische Musik ist anspruchsvoll und das regelmässige Üben zu Hause und in der Probe ein grosser Zeitaufwand. Besonders hier im Kanton Zürich scheint die Hemmschwelle für Junge gross zu sein», sagt Grüter.

Schunkeln bis zum Schluss

Älteren Generationen scheint die Blasmusik jedoch wegen der Geselligkeit und der gemütlichen Atmosphäre an den Konzerten zu gefallen. Iris Wenger meint unter Zuspruch ihrer Kolleginnen: «Wir bleiben bestimmt alle bis zum Schluss, dann können wir noch etwas schunkeln zusammen.» (Zürcher Unterländer)