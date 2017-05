Downhill-Team will mittels Crowdfunding an die Weltmeisterschaft

Volle Körperkontrolle, eine Menge Übung und dazu eine zünftige Portion Adrenalin: Das und mehr benötigt, wer sich dem Downhill-Sport stellen will. Waren die rasanten Abfahrten über Stock und Stein lange Zeit den Temposüchtigen vorbehalten, wächst die Szene seit einigen Jahren stetig. Obwohl – oder gerade weil? – der Wettlauf gegen die Zeit mehr als waghalsig anmutet.

«Das sagen alle, die mich auf Downhill ansprechen, als Erstes», erzählt Myles Weber. Der 21-jährige Bachenbülacher ist Teil von Team Project, einem Downhill-Nachwuchsteam aus dem Zürcher Unterland, das seit 2011 Serien auf nationaler und internationaler Ebene bestreitet – Swiss Cups, Europameisterschaften, auch Welt Cups. Myles Weber habe schon früh BMX-Erfahrung gesammelt, sei mit 15 Jahren aber auf Downhill gewechselt – dieselbe Sportart, die sein Vater Thomas Weber und sein älterer Bruder Basil ausüben. «Downhill ist zu meiner Leidenschaft geworden», sagt er, «auch weil man Vieles nicht beeinflussen kann und die Strecken alle komplett unterschiedlich sind.»

Zu den unberechenbaren Aspekten des Downhill dürfte eins freilich nicht gehören: der Transport zu den Destinationen, die Team Project in ganz Europa auskundschaftet. Doch nun ist Mitte März der Teambus der Unterländer Gruppe ausgestiegen. Eine Reparatur des Mercedes, der die Sportler während sechs Jahren zuverlässig an über 90 Wettkämpfe und etliche Trainings transportiert hat, würde ungefähr gleich viel kosten wie ein Occasionswagen.

Letzte Rettung Crowdfunding

«Wir haben uns die Köpfe zerbrochen, wie es weitergehen könnte. Aus eigener Tasche können wir den Bus nicht finanzieren, und weil Downhill zu den Randsportarten gehört, ist die Sponsorensuche besonders schwierig», erzählt Myles Weber. Auf andere Transportmöglichkeiten ausweichen können sie nicht – wenn das ganze Team unterwegs ist, tragen sie nebst mehreren Velos auch Werkständer, Ersatzmaterial, Schalthebel, Bremsen, Werkzeug, Ersatzräder und bis zu 30 Pneus mit sich. Realistisch sei es also nur, einen neuen Bus zu beschaffen, und der kostet mindestens 20 000 Franken.

Diesen Betrag will das Team nun mittels Crowdfunding, zu Deutsch «Schwarmfinanzierung», zusammenbringen. Auf der Website «I believe in you» wurde Myles Weber fündig: Die Projekte, die dort nach Sponsoren suchen, bewegen sich alle im Bereich des Spitzensports oder Amateursports. Wer ein Bewegungstalent fördern will, kann sich beispielsweise an einer Ausrüstung für Skirennfahrer, einem Neoprenanzug für die Seedurchquerung oder Trainingslektionen für junge Eiskunstläuferinnen beteiligen. Auch Weltreisen mit dem Velo oder eine Teilnahme am Schönheitswettbewerb «Miss Mermaid Switzerland 2017» wollen sich so finanzieren lassen.

Mit dem neuen Bus an die WM

Insgesamt hat das Team 50 Tage Zeit, um den Betrag zusammenzubringen, ab heute Freitag sind es noch 36 Tage. In dieser kurzen Zeit haben 108 Unterstützer bereits knapp 18 000 Franken gesprochen. Damit ist der Bus jedoch noch nicht finanziert. «20 000 Franken ist das Limit, damit wir den Bus abbezahlen könnten. Ein neuer Wagen würde aber schnell die Hälfte mehr kosten», erklärt Myles Weber.

Bisher haben die Sportler vor allem Privatkontakte aus der Region angeschrieben, jetzt nehmen sie auch Firmen ins Visier. Gelingt die Aktion, wollen die sechs Downhill-Profis in dieser Saison an ihren Erfolgen anknüpfen – und sich auf die Heim-Weltmeisterschaft vorbereiten, welche 2018 in der Lenzerheide stattfindet. (Zürcher Unterländer)