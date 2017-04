Drei Schwarzarbeiter verhaftet

Im Glattpark und in Glattbrugg kontrollierten am Mittwochmittag mehrere Polizisten diverse Geschäfte und Restaurants. Gleich drei Personen wurden verhaftet, wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt.

In einem Coiffeur-Salon arbeiteten ein 22-jähriger und ein 24-jähriger Mazedonier - beide hatten keine Arbeitsbewilligung. In einem Restaurant verhaftete die Polizei ein 39-jähriger Mann aus Ecuador, der ebenfalls ohne Bewilligung arbeitete.

Auch die Arbeitgeber der Schwarzarbeiter müssen sich vor der Staatsanwaltschaft verantworten. (mcp)