Dritter Anlauf fürs Asylzentrum sieht vier Geschosse vor

Bülach muss aktuell 135 Asylsuchende betreuen; das entspricht der von Zürcher Gemeinden per Gesetz verlangten Aufnahmequote von aktuell 0,7 Prozent. Hinzu kommen anerkannte Flüchtlinge und vorläufig Aufgenommene, für die die öffentliche Hand ebenfalls zuständig bleibt.

All diese Personen sind derzeit in unterschiedlichen Gebäuden untergebracht; in dem seit 1991 als Asylunterkunft genutzten Rundbau an der Soli­strasse 5 (Areal Bülachguss), in Containerbauten davor, in der Arbeiterunterkunft an der Feldstrasse 72 oder in einer Containeranlage an der Murgasse. Alles sind entweder gemietete oder vorübergehend aufgestellte Provisorien.

Dass Bülach ein neues Asyl- und Durchgangszentrum realisieren will, das all diese Übergangslösungen obsolet machen soll, ist wahrhaftig nicht neu: Im Oktober 2012 gelangte der Stadtrat mit Antrag und Weisung für ein zweigeschossiges Zentrum mit 105 Plätzen ans Parlament. Beantragt waren 5,1 Millionen Franken. Die Behörde sistierte das Vorhaben im Januar 2013, weil man mög­liche Veränderungen in der Bundesasylpolitik (und damit mögliche Folgen für die Aufnahmekontingente) abwarten wollte.

Ein zweites Mal wurden Antrag und Weisung im Februar 2015 verabschiedet. Hierauf übte das Parlament Kritik an der Höhe der Kreditsumme (6,95 Millionen Franken). Die Pläne wiesen bereits einen dreigeschossigen Bau für 136 Plätze aus. Aufgrund des politischen Widerstands liess der Stadtrat das Projekt im Sommer 2015 extern überprüfen – und zog das Geschäft im November 2015 prompt erneut zurück, um mittels einer Generalunternehmer-Submission (GU-Submission) die Baukosten zu optimieren. Das jetzige Projekt ist damit der dritte Anlauf, mit vier Geschossen und 181 Plätzen (siehe Box). Der beantragte Verpflichtungskredit beläuft sich auf 7,7 Millionen Franken.

Areal wird eingezäunt

Den Zuschlag im Submissionsprozess erhielt die Firma W. Schmid AG aus Glattbrugg, die für gut 6,5 Millionen Franken das günstigste von insgesamt acht Angeboten einreichte. Das als Standort definierte, 4300 Quadratmeter grosse Grundstück am Müliweg liegt zwischen der Kaserne und der Autobahn A51. Andere mögliche Standorte waren bereits 2011 aus planerischen Gründen aus dem Rennen ausgeschieden oder standen aufgrund anderer Bauprojekte (Grosssporthalle, Wohnenplus Bergli) nicht mehr zur Verfügung.

Wie der Stadtrat in der Weisung ausführt, lege man viel Wert darauf, dass «die Ruhe und Ordnung in und um die Unterkunft gewährleistet ist». So soll das gesamte Gelände eingezäunt werden und nur durch einen Eingang zugänglich sein, der sich unmittelbar neben dem Bürogebäude befindet. Dadurch hätten die Mitarbeitenden des Zentrums «eine gute Übersicht», schreibt der Stadtrat. «Zudem wird das Zentrum mit klaren Hausregeln geführt, an die sich alle Bewohner zu halten haben.»

Ja oder Nein zum Paket

Die Tatsache, dass das vorliegende Projekt dem Ergebnis einer GU-Submission entspricht, hat zur Folge, dass der Gemeinderat nicht an einzelnen Teilen des Vorhabens Änderungen anbringen kann. Das Parlament kann nur das gesamte Projekt annehmen oder ablehnen. Aufgrund der Finanzkompetenzen hat das Bülacher Stimmvolk an der Urne abschliessend über die Investition zu befinden. Die entsprechende Abstimmung ist für den 21. Mai 2017 vorgesehen. Sollte die Vorlage angenommen werden, geht der Zeitplan von einem Baubeginn im ersten Halbjahr 2018 und einem möglichen Bezugstermin im Sommer/Herbst 2019 aus.

Die Sitzung des Stadtparlaments ist öffentlich. Sie findet am Montag, 6. Februar, um 19 Uhr im reformierten Kirchgemeindehaus Bülach statt. Die Weisung ist über www.buelach.ch einsehbar. (flo)