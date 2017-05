Dummer Unfall mit üblen Folgen

Dieser Mann scheint fast alles falsch gemacht zu haben, was er konnte. Angesichts der Fülle von Verstössen, Missachtungen und Vergehen wäre es wohl stark untertrieben zu sagen, bei diesem Fall sei etwas dumm gelaufen.

Nun droht dem Rollerfahrer, der in der letzten Freitagnacht gegen drei Uhr auf einer abgelegenen, dunklen Nebenstrasse in einem Fahrverbot zwischen Oberglatt und Niederhasli eine Fussgängerin über den Haufen fuhr, nebst einer Busse auch eine Geldstrafe oder eine Freiheitsstrafe von maximal drei Jahren. Dies bestätigte auch der für den Fall zuständige Staatsanwalt Matthias Hugelshofer auf Anfrage.

So sind auf den ersten Blick gleich mehrere Tatbestände erfüllt, wofür das Schweizer Strafgesetzbuch und das Strassenverkehrsgesetz Freiheitsstrafen von bis zu drei Jahren vorsehen. Denn der 30-jährige Rollerfahrer mit philippinischen Wurzeln hat nicht nur ein Fahrverbot missachtet und keinen Helm getragen, was noch im Ordnungsbussenverfahren zusammen 160 Franken Busse bedeutet. Viel schwerwiegender ist, dass der fehlbare Lenker nämlich gar keinen Führerschein besitzt und an seinem Roller zudem auch kein Nummernschild montiert war.

Carmen Surber von der Kantonspolizei bestätigt: «Das Fahrzeug war nicht eingelöst.» Staatsanwalt Hugelshofer macht klar: «Das dürfte enorme finanzielle Folgen für den Unfallverursacher haben.» Insbesondere könnten zivilrechtliche Forderungen des Unfallopfers, einer 37-jährigen Schweizerin, hinzukommen.

Ein Fall fürs Bezirksgericht

Ob der Unfallverursacher in der verhängnisvollen Nacht unter Alkohol oder Drogen stand, ist noch unklar. Die von der Staatsanwaltschaft angeordnete Blut- und Urinprobe befindet sich zur Auswertung beim Institut für Rechtsmedizin der Universität Zürich. Klar ist inzwischen, dass der Rollerfahrer der Polizei bereits bekannt ist. «Dies ist kein alltäglicher Fall, da kommt schon so einiges zusammen», staunt denn auch Carmen Surber von der Medienstelle der Kantonspolizei Zürich über die Umstände und vor allem Straftatbestände, denen die Kapo momentan noch weiter nachgeht, bis man den Fall definitiv an die Staatsanwaltschaft übergeben wird.

«Das ist kein alltäglicher Fall, da kommt schon so einiges zusammen.»Carmen Surber, Kantonspolizei

Dort wird ihn Matthias Hugelshofer übernehmen. Der Staatsanwalt kann momentan aber noch nicht viel Konkretes dazu sagen, ausser, dass es wohl nicht an ihm sein werde, diesen Fall mit einem simplen Strafbefehl abzuhandeln. Das ist in einfachen Fällen mit geständigen Tätern und bis zu einem Strafmass von 180 Tagessätzen Geldstrafe oder 6 Monaten Freiheitsstrafe nach der neuen Strafgesetzgebung seit 2011 grundsätzlich möglich.

Staatsanwalt war vor Ort

Aber bei einem solchen Fall mit teils schwerverletzten Personen und zahlreichen Delikten ist für den zuständigen Staatsanwalt klar, dass die Angelegenheit voraussichtlich vom zuständigen Bezirksgericht beurteilt werden muss. Denn immerhin geht es um fahrlässige Körperverletzung – ob einfache oder schwere, werde sich im Laufe der Ermittlungen noch zeigen.

Hugelshofer selber war in der besagten Nacht auf Pikett und deshalb auch an den Unfallort ausgerückt, kurz nachdem ihn die Meldung der Kantonspolizei erreicht hatte. «Es sind dann allmählich immer mehr belastende Erkenntnisse gegen den Rollerfahrer zusammengekommen», sagt der Staatsanwalt. Dennoch verweist er auf die Unschuldsvermutung und dass keine Vorverurteilung des Täters stattfinden dürfe.

Wie hoch letztlich die Strafe sein werde, hänge nun auch noch von den Verletzungen und allenfalls bleibenden Schäden der Beteiligten ab. Der Rollerlenker und die angefahrene Fussgängerin wurden bei der Kollision mittelschwer verletzt. Beide liegen noch im Spital. Eine Mitfahrerin auf dem Roller blieb praktisch unverletzt. Ausserdem müssten noch viele weiteren Umstände und Einflüsse, die zum Unfall geführt haben, abgeklärt werden. All dies wird letztlich das Strafmass massgeblich beeinflussen. Rein theoretisch ist zwischen einer Busse mit Geldstrafe bis zu einer Gefängnisstrafe von maximal viereinhalb Jahren alles möglich. (Zürcher Unterländer)